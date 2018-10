Madagascar: Salon international de l'artisanat - Ouagadougou prêt à accueillir Madagascar

Le salon international de l'artisanat d'Ouagadougou se tiendra le 26 octobre au 4 novembre. Le pays des hommes intègres réunira les partisans de l'artisanat, que ce soit des vendeurs ou des acheteurs.

Lors de la signature du protocole d'accord entre le ministère de la Culture dirigé par Eléonore Johasy et l'ambassadeur du bureau régional de l'Organisation de la Francophonie de l'Océan Indien au siège de l'OIF à Antananarivo à Antaninarenina, Malik Saar annonce que la Grande Ile sera l'invitée d'honneur au salon international d'Ouagadougou capitale du Burkina Faso. Fasciné par les produits artisanaux malgaches, l'ambassadeur de l'OIF à Madagascar est convaincu que les produits malgaches sont compétitifs. Il a ajouté que les artisans malgaches ont un savoir-faire et un talent exceptionnel. C'est une grande opportunité pour Madagascar en général et les producteurs artisanaux. Un grand pas pour le secteur artisanal en particulier et la culture malgache.

Ce salon international va permettre aux artisans malgaches de fortifier leur expérience. A noter que les artisans malgaches seront accompagnés par la délégation du ministère de la Culture, de la Promotion artisanat et de Sauvegarde du patrimoine.

Créé en 1988, le salon international d'artisanat d'Ouagadougou fête ses 30 ans. Plus de 3.000 exposants venant de 27 pays africains, 400.000 visiteurs sont attendus pour cette 15e édition. Ce salon est la foire la plus importante du continent noir. L'évènement est aussi bien une exposition des produits artisanaux qu'une activité culturelle et artistique.