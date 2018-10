Madagascar: Gilbert Roméo Bezamanifary - Un ancien joueur de l'As Soavoanio vise la présidence de la FMF

Méconnu du public, Roméo Bezamanifary est l'un des neuf candidats à l'élection du président de la Fédération malgache de football (FMF).

Il est très discret et aime travailler dans l'ombre. Parmi les neuf candidats, c'est celui qui a le plus d'expérience dans le monde du football. En 1996, il a joué avec l'équipe de l'As Soavoanio (D1), un an après, il a rejoint la formation du BFV (D1). En 1998, il s'est envolé pour l'Ile Maurice en intégrant l'équipe du Beau Bassin Rose Hill, puis à la Plaisance aux Seychelles (1999-2000). De 2001 à 2003, il a évolué avec la formation du Wasqual, niveau national en France, Orléans CFA (2004), Vineuil (DH France), Beaugency avant de terminer sa carrière au Chateauneuf/Loirt (DHR France).

Après le football, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat en créant son label BR en 2008 en France. Actuellement, il a ouvert un showroom à Andraharo. Au-delà de son talent de footballeur, en 2006 il a participé à la formation d'entraîneur et a obtenu le diplôme « 1er degré, initiateur ». Procurer aux six provinces un terrain synthétique ou de gazon naturel conformes aux normes internationales et capable d'accueillir des matchs nationaux et internationaux, accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, offrir des voitures de fonction aux présidents de ligues figurent parmi le programme du candidat.