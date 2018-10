Madagascar: DGI - Un nouveau centre fiscal à Moramanga

La Grande Ile sera bel et bien présente aux 3es Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) à Buenos Aires. Plus »

Faut-il en effet noter qu'il faut que la mise aux normes de tous les centres fiscaux répartis dans toute l'île constitue une des priorités de la DGI conformément à son ambition de devenir une administration au service des usagers. «La DGI concentre ses efforts dans l'amélioration du traitement des contribuables de bonne foi et de faciliter au maximum l'accomplissement de leur obligation fiscale dans des bonnes conditions pour que leur comportement vertueux soit récompensé » a déclaré le DG Iouri Garisse Razafindrakoto. Ce nouveau centre fiscal de Moramanga traite près de 3.000 dossiers pour des recettes fiscales atteignant les 700 millions d'Ar pour l'année 2017 et avec un taux de réalisation de 114,73% pour cette année 2018.

