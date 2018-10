Madagascar: Permis biométrique - Les pré-imprimés venaient de Slovénie

La Grande Ile sera bel et bien présente aux 3es Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) à Buenos Aires. Plus »

CETIS Madagascar vérifie tout simplement si les noms inscrits sur les permis de conduire biométrique correspondent bien à ceux des demandeurs avant leur délivrance et les détruit ensuite en cas de détection d'erreurs de saisie. Par ailleurs, « Je ne suis plus le gérant de CETIS Madagascar. C'est Joseph Rakotorahalahy qui assume cette fonction. Je souhaite ansi que la société CETIS dd s'exprime rapidement sur l'aspect technique de ce permis de conduire biométrique », a-t-il conclu.

Vérification. En fait, « CETIS Madagascar n'est autre qu'un interlocuteur entre cette société slovène et l'Etat malgache. En tant que prestataire de service, elle exécute tout simplement le contrat entre les deux parties et ce, sans prendre aucune décision. Sa fonction se limitait essentiellement à la formation du personnel, à la maintenance du matériel et à la vérification des permis délivrés », a-t-il enchaîné. Et lui de rajouter que le Centre d'Immatriculation à Ambohidahy s'occupe de l'insertion des noms des demandeurs de permis sur les documents pré-imprimés venant de Slovénie.

