Madagascar: Jeux Olympiques de la Jeunesse - José Rajaona, le porte-drapeau malgache

La Grande Ile sera bel et bien présente aux 3es Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) à Buenos Aires.

La délégation malgache conduite par Rosa Rakotozafy, directeur du sport fédéral (DSF) au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports est bien arrivée à Buenos-Aires après un long voyage via Paris. Les huit membres de la délégation sont bien installés au village olympique. Quatre disciplines sont représentées dans la capitale argentine. Il s'agit de Christel Rakotomalala en athlétisme (400 m), Berthine Ravakiniaina et José Rajaona en haltérophilie et de Mireille Andriamifehy en judo. Deux techniciens ont fait le déplacement en Argentine à savoir Jean-Jacques Rakotomalala, le directeur technique national au sein de la fédération malgache de judo et de Gilbert, coach en haltérophilie.

Le coup d'envoi de ces 3es JOJ sera donné à l'emblématique Obélisque de Buenos Aires, demain, 6 octobre. José Rajaona, triple médaillé d'or aux Championnats d'Afrique en Egypte sera le porte-drapeau malgache au traditionnel défilé. Cette cérémonie d'ouverture sera la première à se dérouler en dehors d'un stade et à être ouverte au public. Plus de 4.000 athlètes de 206 pays vont participer aux Jeux et vont vivre le slogan de Buenos Aires 2018 « Respire le futur », slogan qui traduit les espoirs que l'union dans la diversité. La prise en charge de l'Etat concerne le déplacement, l'hébergement et les équipements. Jean Aimé Ravalison, président de la fédération de badminton et vice-président du comité olympique malgache (COM) officiera en tant que chef de mission.