Ile Maurice: Amiante - Environ 300 habitants manifestent contre l'inaction du gouvernement

La Child Development Unit (CDU) et la police de Plaine-Verte ont été alertées de cette affaire. Une… Plus »

Les habitants de 59 cités concernés et le parti Lalit ont signé une pétition avant de manifester dans rues de la capitale ce matin. Cette pétition a ensuite été déposée au bureau du Premier ministre. Alain Ahvee, porte-parole du groupe, a rappelé qu'en juillet dernier, 344 personnes qui vivent toujours dans ces maisons avaient déposé une première pétition, mais aucune réponse ne leur est parvenue. Selon lui, il a été prouvé que l'amiante est néfaste sur la santé et que ces habitants sont en danger.

