Congo-Kinshasa: Le médecin congolais Denis Mukwege reçoit le prix Nobel de la paix

Depuis 2016, elle est devenue ambassadrice de l'ONU pour la dignité des victimes du trafic d'êtres humains. Ses six frères et sa mère ont été tués par l'EI et Nadia Murad milite désormais pour que les persécutions commises contre les Yazidis soient considérées comme un génocide.

À Bukavu et dans tout le pays, on a souvent vu en lui l'un des potentiels dirigeants d'une éventuelle transition politique sans la participation de Joseph Kabila.

Cette dernière reconnaissance avait été obtenue en 2014, et à l'époque le docteur confiait à la DW que "ce prix avait une très grande valeur", "une reconnaissance de la lutte que mènent les femmes contre les violences sexuelles en RDC". Âgé de 63 ans, marié et père de cinq enfants, le Dr Mukwege a passé une grande partie de sa vie au service des autres. Après des études de médecine au Burundi, il revient exercer en RDC, avant de prendre le chemin de la France pour se spécialiser en gynécologie-obstétrique. Mais Denis Mukwege revient toujours en RDC. Après la destruction de l'hôpital de Lemera, il crée lui-même l'hôpital de Panzi, en 1999.

