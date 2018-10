Sénégal: Présidence du groupe parlementaire libéral - Me Wade «limoge» Madicke Niang

Me Abdoulaye est formel sur la candidature de Me Madické Niang à la présidentielle. « Objectivement, c'est une candidature de collusion, une candidature téléguidée par Macky Sall qui cherche désespérément, et par tous moyens, un second mandat que les Sénégalais ne sont pas prêts à lui accorder ». Tel est le verdict de Me Wade au lendemain de l'officialisation de la candidature à la magistrature suprême de son ancien ministre des Affaires étrangères.

Dans une déclaration en date d'hier, jeudi, Me Wade arguera : « Il faut croire que les pressions qu'exerce Macky Sall sur Madické Niang sont irrépressibles au point que notre ami accepte le suicide politique. Je n'ai pas manqué de lui demander ce qu'il ferait s'il ne gagnait pas puisqu'il n'avait pas d'autre alternative. Il m'a répondu calmement : « J'abandonnerai la politique» ! Rappelant de suite qu'un congrès régulièrement tenu le 21 mars 2015 avait validé la candidature de Karim Wade, l'ancien chef de l'Etat sénégalais relève que « Dans ces conditions, aucune autre candidature de quelque bord qu'elle provienne, ne saurait ni être soutenue ni engager le Pds ».

Et de poursuivre : « Au demeurant, toute candidature en dehors du parti ou tout soutien apporté à un candidat autre que celui régulièrement désigné par les instances du parti constitue un cas d'indiscipline majeure et d'incompatibilité flagrante entraînant la perte de qualité de membre par démission de fait, en application des articles 4 et 5 de ses statuts ».

Au final, le Secrétaire général national du Pds révèle qu'il va demander au Pds de « laisser à Madické Niang son poste de député, comme il l'avait fait pour Iba der Thiam parce qu'il était une personnalité, mais qu'on lui retire la présidence du Groupe parlementaire ».