Ile Maurice: Bar Council - «Il y a eu un abus de procédure de la part de Me Teeluckdharry... »

En cour, devant la Juge Shameem Hamuth-Laulloo, Me Rishi Pursem a déclaré qu'il est «clair que le demandeur conteste l'utilisation des pouvoirs conférés à la Mauritius Bar Association (MBA) par la loi et qui sont exercés par le Conseil de l'ordre des avocats. Il cherche à s'immiscer dans le processus décisionnel du barreau, d'où le pouvoir de suspendre un membre de l'association, sous l'égide de l'article 13 (4) de la MBA Act». De préciser que le Conseil de l'ordre des avocats «peut décider de suspendre ou radier un membre qui a été sanctionné pour infraction à l'étiquette».

Selon lui, «cette motion de Me Teeluckdharry est un abus de procédure de sa part». À savoir que l'avocat contestait les procédures visant à le suspendre et à le convoquer devant un comité ad hoc. Comité devant lequel il devait expliquer les raisons pour lesquelles il ne devait pas être suspendu. L'avocat de Teeluckdharry, a demandé du temps pour communiquer sa position. L'affaire sera appelée le mardi 23 octobre.

