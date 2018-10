Ile Maurice: Teachers' Day - Quand Barlen Vyapoory fait la classe aux enseignants...

«We are the transmitter of knowledge. We need to be proud to be teachers.» Ce sont là les propos tenus par le président de la République par intérim qui était l'invité d'honneur pour la célébration du World Teachers' Day, ce vendredi 5 octobre, organisé par la Government Teachers' Union (GTU). Lors de son discours, Barlen Vyapoory a soutenu qu'il ne suffit non seulement d'avoir des qualifications académiques mais d'être apprécié sur le plan affectif.

«Is qualification enough? The tendency to concentrate on cognitive part is very important, of course. But what is also important is psycho motive skills. And the affective domain», a-t-il fait ressortir. Et d'ajouter que «it is your job to get yourself loved by the children. It is not by putting him down, hitting him or making negative remarks. The child must enjoy your company».

Il est également énuméré les critères qui doivent être pris en considération par chaque enseignant au début de l'année avant d'entamer le cycle scolaire. «Il faut savoir quel langage utiliser, quels sont les priorités des enfants, leur background, entre autres.»

Barlen Vyapoory s'est aussi attardé sur l'importance de la langue anglaise. C'est la raison pour laquelle le président de la République par intérim recommande aux enseignants d'encourager leurs élèves à visionner les chaînes anglaises dont la BBC. Il a également annoncé que le gouvernement travaillera en collaboration avec la English Speaking Union pour la mise sur pied d'un programme dédié aux enfants.