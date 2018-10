Tunisie: Rencontre des ministres des Ministres des affaires étrangères de l'UpM le 8 octobre à Barcelone

Tunis — La 3ème édition du forum régional de l'Union pour la Méditerranée (UpM) se tiendra à Barcelone le 8 octobre courant, dans le cadre du 10ème anniversaire de l'organisation, l'objectif étant de construire ensemble l'avenir de la coopération régionale.

Le forum sera présidé par la co-présidence de l'UpM, assumée par la Haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-Présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini, et par le Ministre des Affaires étrangères jordanien, Ayman Safadi, et accueilli par le Ministre des Affaires étrangères espagnol, Josep Borrell, et le Secrétaire Général de l'UpM, Nasser Kamel. Cette rencontre « sera l'occasion de faire le point sur les progrès accomplis jusqu'ici, et d'échanger sur la marche à suivre vers un développement humain inclusif et durable dans la région euro-méditerranéenne » indique un communiqué de l'UpM dont une copie est parvenue à l'agence TAP.

La réunion ministérielle sera précédée d'un séminaire sur l'Initiative Méditerranéenne pour l'Emploi (Med4Jobs) de l'UpM, au cours duquel des acteurs clés venus de toute la région pourront échanger sur le rôle du secteur privé pour favoriser la responsabilité sociale, l'inclusion et le développement ajoute la même source.

Les promoteurs de projets et bénéficiaires échangeront également sur les pratiques optimales et exemples clés de réussite des différents projets de coopération mis en place dans le cadre de cette initiative.