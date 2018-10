Ethiopie: De nouveaux déplacés après des affrontements ethniques en zone oromo

Il s'agit de Mme et MM: Plus »

En jeu, l'accès à des terres agricoles. Un sujet récurrent de dispute entre les groupes ethniques qui vivent à la frontière de ces deux régions. Ces six derniers mois, les conflits ethniques en zone oromo ont déjà fait plus d'un million de déplacés.

La situation sécuritaire reste tendue, malgré un important déploiement de forces de sécurité et de l'armée. Selon plusieurs sources, les violences ont éclaté il y a une semaine après l'assassinat de quatre responsables locaux. Venus de la région de Benishangul-Gumuz, pour parler sécurité avec leurs voisins de la région Oromia, ils ont été tués par des assaillants non identifiés. S'en est suivi un cycle de représailles. Des Oromos vivant dans la province de Benishangul-Gumuz ont été attaqués, faisant au moins 44 morts.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.