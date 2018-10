La seconde traversée du désert pour le Pds, après la perte du pouvoir en 2012, n'est vraisemblablement pas partie pour être de tout repos pour la formation de Me Abdoulaye Wade.

En attestent les fortes menaces qui pèsent à moins de cinq mois de la présidentielle sur la candidature de son porte-étendard Karim Wade, disqualifiée par l'article L 31 du Code électoral, comme la fracture qui guette le parti avec la défiance ouverte de Me Madické Niang, fidèle parmi les fidèles de Me Wade, qui officialise son option d'aller à la quête de la magistrature suprême.

Comme dans une sorte de rébellion forcenée contre le refus de l'ancien chef de l'Etat d'envisager tout plan alternatif à la candidature de son fils Karim Wade ! Et pour un probable divorce qui viendra consacrer la longue série des tout proches collaborateurs ou même dauphins du «Pape du Sopi» qui ont dû se résoudre à lâcher la barque libérale, en raison plus ou moins d'une personnalité atypique de leur mentor, nonobstant les divergences purement politiques.

A moins d'un véritable retournement de situation, la présidentielle de février 2019 pourrait se faire avec un Pds presque laminé du fait de la dispersion des forces libérales induite par la candidature déclarée de Me Madické Niang, le président du groupe parlementaire libéral, et le refus obstiné du «Pape du Sopi» d'envisager tout plan B à la candidature de son fils Karim Wade à la magistrature suprême.

Alors même que cette candidature semble vouée à être rejetée par le Conseil constitutionnel, lors de la publication des listes de candidats, du fait de la non-inscription de l'ancien ministre du « Ciel et de la terre » sur les listes électorales, condition sine qua non de toute éligibilité à la présidentielle. Malgré tout, Me Wade s'enferre dans ses convictions de mettre en avant son fils, contre vents et marées, contre tout ténor du Pds qui aurait des ambitions autres que celles de laisser son avenir politique aux mains et aux humeurs de la seule constante du Pds.

A défaut, l'exclusion du Pds et/ou le départ forcé, malgré les années de militantisme et d'allégeance au maître, est la sanction la plus immédiate à la «rébellion». Me Madické Niang, patron du groupe parlementaire libéral, fidèle de Me Wade, est en toute vraisemblance destiné à subir le même sort, au regard des procédures enclenchées au sein du Pds, selon certaines informations, pour son exclusion du parti après qu'il a «osé» défier Me Wade, en présentant sa candidature comme plan alternatif au litigieux cas Karim Wade.

Obnubilé par son ardent désir d' «introniser» son fils Karim Wade ou au moins de tailler le parti sur les épaules de celui-ci, Me Wade est déterminé à écarter tout potentiel obstacle à cette option. Contre le réalisme politique et sur le dos du Pds, un parti qui pourrait se retrouver à la présidentielle sans candidat, tout simplement. Dans cette dynamique de « hara kiri politique », Me Madické Niang est parti pour être sacrifié à l'autel des ambitions aujourd'hui presque surréalistes du père Wade, par son fils interposé.

Un Me Wade qui s'est depuis longtemps révélé allergique au long compagnonnage. A preuve, tous les prétendus caciques du Pds, les proches collaborateurs comme les dauphins présumés ont été systématiquement écartés du Pds par un Me Wade à la personnalité atypique, pour ne pas surdimensionnée, nonobstant les divergences purement politiques entre le « Pape du Sopi » et ses compagnons de longue date. De Fara Ndiaye à aujourd'hui, la liste est longue de divorces mémorables d'avec la seule constante du parti : feu Boubacar Sall (le lion du Cayor), le Pr Serigne Diop, Jean-Paul Dias, Me Ousmane Ngom, Idrissa Seck, Macky Sall (actuel président de la République), pour ne citer que les cas les plus manifestes.

A quelques encablures de la présidentielle, la cristallisation de Me Wade autour de son fils biologique dont une conjonction de facteurs bloque la candidature à la magistrature suprême installe le Pds dans une sorte d'imbroglio ou d'impasse politique que la stratégie de forcing de Me Wade n'est pas partie à résoudre. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Le Pds que Me Wade a porté pendant 26 ans dans l'opposition avant de lui faire vivre le clinquant du pouvoir pendant douze années ne sortira-t-il pas en lambeaux de cette situation absolument préjudiciable? La présidentielle programmée pour février 2019 est appelée à édifier militants, analystes et gorgorlus.