Tunisie: Après l'euphorie de la victoire, les élus déchantent

Il faut dire que les relations de coopération entre la Tunisie et Djibouti ne sont pas nouvelles. La Tunisie a… Plus »

Sur la période s'étalant de 2016 à 2019, le gouvernement a mis sur la table une enveloppe de 1.220 millions de dinars dont 530 millions de dinars sous forme d'aide de l'Etat. Le but affiché par le chef du gouvernement et les bailleurs de fonds est clair: réduire les disparités régionales.

Interpellé par les élus mais également par les représentants de la société civile sur la question des décrets d'applications relatifs au Code des collectivités locales, Riadh Mouakher a affirmé que trois décrets ont d'ores et déjà été transmis à la présidence du gouvernement alors que les autres, une dizaine, sont encore dans le «circuit». Par circuit, le ministre des Affaires locales entend l'administration et le Tribunal administratif (qui doit être consulté). «C'est bien de nous hâter, mais vous devez savoir qu'il existe des délais incompressibles», explique-t-il.

Face à ces inquiétudes, le ministre des Affaires locales, Riadh Mouakher, s'est voulu franc et direct. Il explique devant les élus que la création de 86 municipalité d'un coup, imposée par le texte constitutionnel, n'était pas chose aisée. «Il est évident que vous ne pouvez pas d'un seul coup avoir les mêmes moyens qu'une municipalité aussi ancienne que l'Ariana par exemple», lance-t-il aux nouveaux maires. Toutefois, il assure que l'Etat a mobilisé une enveloppe de 43 millions dinars supplémentaires pour l'achat de matériel en faveur des nouvelles communes, et de 490 engins d'une valeur de 80 millions de dinars qui seront alloués à ces communes.

