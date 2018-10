Tunisie: Planifier, diagnostiquer et innover

Il faut dire que les relations de coopération entre la Tunisie et Djibouti ne sont pas nouvelles. La Tunisie a… Plus »

Pour El Kabir El Alaoui, représentant résident du Pnud en Tunisie, cette stratégie représente un véritable plan intégré de qualité. Selon lui, les propositions sont très pertinentes, dans la mesure où elles représentent un remède immédiat à certaines insuffisances, notamment en matière de compétences. « Ces décisions vont très vite déployer des ressources humaines. Elles vont également créer des motivations pour que les compétences puissent aller dans des zones éloignées. Parce que j'ai beau entendre dire qu'en Tunisie les gens ne veulent pas aller travailler dans les zones reculées. Je répète encore une fois qu'il faut croire en les compétences locales. Il faut leur donner cette confiance et cette possibilité de s'impliquer de manière authentique dans le travail municipal. Décentraliser sans déconcentrer en matière de compétences crée souvent des frustrations pour les municipalités et les élus », explique le représentant du Pnud.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale établie conjointement par les ministères compétents et financée en collaboration avec les organismes de coopération internationale. Le chef du gouvernement, ainsi que le ministre de l'Environnement et des Affaires locales Riadh Mouakher, ont affirmé que cette stratégie nationale qui vise à hisser le taux d'encadrement dans les municipalités s'articule autour de quatre principaux axes.

« On ne peut pas espérer avoir des villes bien gérées avec des conseils municipaux qui manquent des compétences indispensables à la bonne la gestion. Dans certaines municipalités, il n'y a pas d'encadrement du tout. Nous avons tenu à ce que cette stratégie soit appliquée dans l'immédiat », a annoncé Riadh Moukher, ministre de l'Environnement et des Affaires locales, dans une déclaration aux médias.

« L'un des facteurs limitant le travail municipal, ce sont ressources humaines : trouver des hommes et des femmes capables de planifier, de diagnostiquer, d'innover, de gérer et de communiquer avec la population représente tout l'enjeu pour les communes. Ce sont toutes des compétences compliquées et qui ne sont pas faciles à acquérir », explique, dans une déclaration à La Presse, Elkabir El Alaoui, le représentant résident du Pnud en Tunisie.

Les élections municipales qui ont eu lieu le 6 mai dernier ont permis l'installation de 350 conseils municipaux à travers le pays. Depuis 2016, 86 nouvelles municipalités ont été créées, notamment dans les zones rurales, et 187 municipalités ont étendu leurs territoires géographiques, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation.

