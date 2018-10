Gabon: CINEMA - Novelas tv, un danger pour les foyers ?

A Libreville, tout le monde en parle.Depuis son arrivée au Gabon, la chaîne mère des séries romantiques, Novelas TV, a hypnotisé la gente féminine au risque de fragiliser l'harmonie familiale.

Apparue en 2015 en Afrique, cette chaîne du bouquet canal+ ne cesse d'accroître son nombre de téléspectateurs. Au Gabon, dans toutes les maisons, les séries télévisées de Novelas envahissent les écrans. La durée d'une série est de 45 minutes. Elles fidélisent plusieurs téléspectateurs, en particulier les dames : « Ces séries rendent nos femmes indociles », dit Maurice, chef de famille. C'est à croire qu'elles y mettent leur attention comme si elles écoutaient et regardaient un professeur expliquer un cours à la télé : « J'adore Novelas tv et ma série préférée est Fatmagul », affirme Axelle, élève en classe de 3eme. Les hommes se plaignent, les marmites brûlent « j'ai répudié ma femme, vu son manque d'attention à mon égard et envers les enfants », dénonce Pierre, père de 4 enfants.

Les images vues souvent dans ces séries télévisées sont parfois reprises par les jeunes ; c'est le cas de la drogue, le sexe, le manque de respect et plusieurs autres encore. Que faire face à ce problème qui touche la mère et sa fille. Le monde s'éblouit devant les écrans, les hommes s'inquiètent de leur épouse ou partenaire... avec son slogan « notre cœur bat plus fort », Novelas semble aussi faire battre les foyers.