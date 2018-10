Afrique: La Tunisie renforce ses partenariats africains

Il faut dire que les relations de coopération entre la Tunisie et Djibouti ne sont pas nouvelles. La Tunisie a déjà appuyé ce pays dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la coopération technique. Mais ce pays nous a largement devancés, réalisant 7% de croissance économique. "Djibouti a réalisé de grandes avancées sur le plan économique, profitant de sa position stratégique et adoptant une politique étrangère modérée avec ses voisins et le reste du monde", a indiqué le chef du gouvernement Youssef Chahed.

Il a ajouté que le pays a pu effectuer un saut qualitatif grâce au développement de son infrastructure portuaire, aérienne et de base. Sa position géographique lui a permis d'être à la croisée des chemins, étant situé sur le côté ouest du débouché méridional de la mer Rouge, et limitrophe de la Somalie au sud, de l'Ethiopie à l'ouest et de l'Erythrée au nord et du Yémen. Pour M. Chahed, le renforcement des relations est capital dans un contexte où la Tunisie essaye de renouer avec la croissance et de diversifier ses relations commerciales avec l'Afrique comme destination privilégiée.

Le savoir-faire tunisien sollicité

De son côté, le président djiboutien, Ismail Omar Guelleh, a affirmé que le gouvernement de son pays travaille à améliorer le climat de l'investissement à travers l'amélioration du cadre législatif. "Djibouti est sur le passage de la deuxième route maritime la plus fréquentée au monde et convient à tous vos besoins de transformation et de distribution", s'est-il adressé aux hommes d'affaires tunisiens. Il a souligné que le pays s'est efforcé à créer un environnement favorable aux affaires et permettant aux entreprises de prospérer. "Outre les nombreux avantages dont nous disposons, nous avons l'économie libérale, une monnaie librement convertible liée au dollar américain et un système financier permettant le transfert des devises sans restriction", a-t-il ajouté.

Le président djiboutien a également signalé qu'un grand intérêt est accordé à la maîtrise et au développement le plus large des nouvelles technologies de l'information et de la communication. "Un secteur où l'expérience et le savoir-faire de la Tunisie peuvent permettre à ses entreprises d'être un partenaire important de notre pays", a-t-il précisé.

Approche de codéveloppement

Pour Samir Majoul, président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), les relations de coopération entre Djibouti et la Tunisie restent au deçà des aspirations économiques de deux parties. A cet effet, le forum économique représente, selon lui, une opportunité réelle pour discuter et définir les axes prioritaires de la coopération bilatérale dans le but d'en faire un modèle de prospérité économique partagée. "Nous devons adopter une approche de codéveloppement de nos économies en accordant à l'investissement la consolidation qu'il faut. L'objectif étant de développer des joint-ventures créatrices de richesses et d'emplois", a-t-il affirmé.

En effet, M. Majoul a indiqué que la Tunisie constitue une porte d'entrée vers les marchés de l'Europe, de l'Afrique et du monde arabe, en plus des compétences dont elle dispose dans différents domaines. De l'autre côté, Djibouti dispose d'une structure portuaire et d'un emplacement géographique unique qui en font une porte d'accès vers de nombreux marchés. "Elle offre des opportunités commerciales, notamment une ouverture sur des groupements économiques régionaux tels que la communauté de développement des Etats d'Afrique austral (Sadec) et le Comesa dont les deux pays sont membres", a-t-il expliqué.

Le président de l'Utica a également loué la signature du protocole d'accord entre l'Utica et la Chambre de commerce de Djibouti, estimant qu'il s'agit d'un signal fort donné à la communauté d'affaires des deux pays pour promouvoir davantage la coopération bilatérale et la création de synergie entre les deux parties.

Opportunités d'affaires

Pour Bassem Loukil, président de Tunisia-Africa Business Council (Tabc), les relations tuniso-djiboutiennes se sont affermies ces dernières années, avec la visite d'une délégation tunisienne à Djibouti en 2017, estimant que la clé de la réussite de ces relations réside dans la consolidation et l'expansion des relations panafricaines. Il a indiqué que l'adhésion de la Tunisie au Comesa ouvre à la Tunisie un éventail d'opportunités dans divers domaines. "L'accès à ce marché permet de donner un nouvel élan à notre partenariat, en multipliant non seulement les accords formels au niveau diplomatique mais aussi en favorisant la rencontre humaine physique des acteurs concernés", a-t-il lancé.

Un avis que partage Youssef Moussa Dawaleh, président de la Chambre de commerce de Djibouti, affirmant la volonté de la communauté d'affaires djiboutienne de nouer de nouvelles relations d'affaires dans divers domaines comme les nouvelles technologies de l'information et de la communication ou le secteur médical. Il a insisté sur le rôle de la chambre dans l'assistance dans les missions de prospection en Tunisie.

De même, il a souligné que son pays regorge d'opportunités et présente plusieurs avantages pour les investisseurs étrangers. "Nous sommes un pays indexé au dollar depuis 1948. Nous avons la plus grande zone franche de 48 kilomètre carrés en plus de la stabilité dont nous jouissons et qui constitue un grand atout", a-t-il précisé. Il a, ainsi, invité les hommes d'affaires tunisiens à participer à la Foire internationale de Djibouti, qui sera organisée fin 2018, estimant qu'il s'agit d'un événement incontournable pour approcher le monde des affaires dans la région.