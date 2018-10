Erythrée: Des prisonniers politiques toujours détenus malgré les avancées diplomatiques

NEW YORK (Nations Unies) - L'Érythrée a demandé la levée des sanctions qui lui ont… Plus »

« Après la signature d'un accord de paix cette année entre l'Érythrée et l'Éthiopie suite à trois décennies d'hostilités, l'on pouvait aussi espérer un changement de situation pour les nombreux prisonniers politiques en Érythrée », a déclaré Maria Burnett, directrice de recherches sur l'Afrique de l'Est à Human Rights Watch. « Toutefois, l'arrestation de Berhane montre qu'a cet égard rien n'a changé. L'arrestation de détracteurs du gouvernement demeure la norme en Érythrée. »

(VIDÉO, sous-titres via cc) - L'Érythrée continue de détenir de nombreux prisonniers politiques, souvent au secret. D'autres gouvernements et les entreprises souhaitant faire des affaires dans ce pays devraient appeler à leur liberation.

Le 17 septembre, les autorités érythréennes ont arrêté Abrehe Kidane Berhane, un ancien ministre des Finances qui avait critiqué le président Isaias Afwerki sur YouTube et dans un livre intitulé « Eritrea Hagerey » {« Erythrée, mon pays »). Berhane avait appelé à la fin de la « dictature » d'Isaias Afwerki et au « transfert du pouvoir vers une nouvelle génération de jeunes dirigeants ».

