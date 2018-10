Angola: Mise en relief de la verticalité et l'intellectualité d'Ambrose Lukoki

Luanda — Le Président de la République de l'Angola, João Lourenço, et plusieurs personnalités politiques ont rendu hommage vendredi au nationaliste Ambrósio Lukoki, décédé lundi à l'âge de 78 ans, vantant la verticalité et le potentiel intellectuel du défunt.

Lors des funérailles, qui se sont tenues au siège des Forces Armées Angolaises, l'homme d'État angolais a déposé une gerbe près de l'urne du premier ministre de l'Éducation de l'Angola indépendante et a présenté ses condoléances à la famille endeuillée.

Dans le livre de condoléances, le Pprésident João Lourenço a souligné qu'Ambrósio Lukoki appartenait aux jeunes Angolais qui s'étaient livrés à la cause de la lutte de libération nationale contre le colonialisme portugais et qui a abouti à la proclamation de l'indépendance nationale le 11 novembre 1975.

Pour le chef de l'Etat, Lukoki était un intellectuel exemplaire, un homme politique courageux et défenseur des principes d'éthique, de patriotisme et d'autres valeurs nobles, qui a exercé des fonctions importantes en politique, en éducation, en culture et en diplomatie, toujours dans le but de servir l'Angola et les Angolais.

Le ministre d'État au Développement économique et social, Manuel Nunes, a déclaré qu'il s'agissait d'une perte irréparable d'un nationaliste et militant conséquent du MPLA, qui a apporté sa contribution de manière claire, objective et efficace aux différentes phases de la lutte, et qui l'ont rendu en un "grand citoyen angolais".

A son tour, António Viegas, inspecteur général du ministère des Relations extérieures, a affirmé que le feu nationaliste était un personnage incontournable de l'histoire de l'Angola et méritait l'honorable hommage pour sa contribution à la libération et au développement du pays.

Le vice-président de CASA-CE, André Mendes de Carvalho, a dit qu'il admirait Ambrósio Lukoki pour ses positions critiques en défendant la politique du personnel et pour la réforme du système éducatif.

A son tour le secrétaire à l'Information du MPLA, Paulo Pombolo, considère Ambrosio Lukoki comme un personnage historique de premier plan dans la lutte pour la libération nationale, pédagogue, grand idéologue, qui a enseigné l'humilité et le patriotisme et a introduit des réformes dans l'éducation idéologique des militants de son parti.

Paulo Pombolo considère le défunt comme un exemple du renforcement du MPLA, de la consolidation de la paix, de l'unité nationale et de la défense de l'intégrité du pays.

Le professeur Mario Pinto de Andrade a déclaré que c'était une grande perte pour l'Angola, car Ambrósio Lukoki était l'un des intellectuels les plus importants après l'indépendance nationale, en tant qu'enseignant, éducateur, idéologue et citoyen politique.

Il était l'un des grands hommes qui avaient encore beaucoup à donner au pays, a souligné Mario Pinto de Andrade, attribuant à Lukoki l'initiative de la plus grande réforme mise en œuvre dans le domaine de l'éducation dans les années 80 dans le pays.

Ambrósio Lukoki, qui sera enterré samedi dans son village natal Quibocolo, dans la province de Uige, a été commissaire de cette province (1976-1977) et ministre de l'Education (1977-1980).

Il a été directeur général du Bureau africain des sciences de l'éducation auprès de l'Organisation pour l'unité africaine (1996-2001), ambassadeur de l'Angola en France (2003-2006) et ambassadeur de l'Angola en Tanzanie (2007-2018).