En tout cas, le bureau du commissaire de police Honoré Kientega attend son récépissé de reconnaissance au plus tard le 25 octobre prochain, après avoir déposé la déclaration d'existence et le renouvellement du bureau le 25 septembre dernier.

Pour le SG, l'UNAPOL a été mise en place après de rudes luttes. De ce fait, si à un moment donné l'on trouve qu'elle dérange, il est de bonne guerre que les politiciens veuillent politiser la structure pour pouvoir mieux la contrôler. Toute chose à laquelle la structure ne cèdera pas. « Il est hors de question pour nous de quitter le cadre syndical pour en faire un organe politique. Nous, membres fondateurs de l'UNAPOL, n'avons jamais pensé à cela... Si nous avons opté de faire du syndicalisme, ce n'est pas à la date d'aujourd'hui qu'on va accepter que des gens tentent d'infiltrer notre structure et de la politiser », a-t-il martelé avant d'ajouter : « Nous disons à ces personnes qui veulent faire la politique, de laisser le nom de l'UNAPOL... et aller créer leur parti politique ».

« Le Burkina est en guerre et le premier responsable de ce pays a besoin de sa police, dans la sérénité. A la date d'aujourd'hui, l'autorité politique n'en a même pas besoin. Quelle est cette autorité qui forcerait la situation pour qu'on se retrouve avec des troubles au sein de la police ? Qui est-ce que cela arrangerait ? Ce ne sont ni les policiers, encore moins les autorités », a laissé entendre le SG qui a lancé un appel aux autorités politiques ayant « leur main » dans la situation qui prévaut au sein de la structure, « d'arrêter ce qu'elles ont commencé et laisser l'UNAPOL faire son travail ».

