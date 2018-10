Afrique du Nord: Reprise des négociations Front Polisario-Maroc - Guterres rappelle le rôle essentiel de la Minurso

Selon des sources proches du dossier, les Etats-Unis ne sont pas prêts à lâcher du lest sur cette question estimant que c'est le seul moyen d'appuyer le processus politique et de mettre fin à ce conflit.

La durée de la prorogation du mandat sera certainement au centre des débats du Conseil cette année. Les Etats-Unis, ont précisé en avril dernier que l'écourtement du mandat de la mission vise à ramener les parties au conflit à la table des négociations dans un délai de six mois et à en finir avec le statut quo au Sahara Occidental.

Les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, ont accepté de participer à ces premières discussions directes prévues les 4 et 5 décembre à Genève, indique Guterres.

Et soutient que " le maintien de conditions de paix et de stabilité sur le terrain est essentiel pour créer un climat propice à la reprise du processus politique ", au point mort depuis 2012.

Le SG de l'ONU, rappelle, à ce titre, le large soutien apporté par le Conseil de sécurité à l'initiative de l'émissaire onusien d'inviter les parties au conflit (le Front Polisario et le Maroc, en plus des deux pays voisins et observateurs, la Mauritanie et l'Algérie) à " une première série de négociations directes " à Genève.

Les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, ont accepté de participer aux négociations directes prévues les 04 et 05 décembre à Genève, a indiqué le SG de l'ONU dans son rapport préliminaire sur le Sahara Occidentale.

New York — Le chef de l'ONU, Antonio Guterres a annoncé l'acceptation des deux parties au conflit au Sahara Occidentale, le Front Polisario et le Maroc de participer aux négociations directes prévues à Genève, tout en rappelant le rôle essentiel de la Minurso pour parvenir à une solution politique durable à travers l'organisation d'un referendum d'autodétermination.

