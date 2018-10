Algérie: Habitat - La priorité est à l'accélération du rythme de réalisation et de livraison des logements

Il y a 30 ans, le 5 octobre 1988, de violentes émeutes éclataient en Algérie et allaient… Plus »

Dans le même contexte, le ministre a fait savoir que son département avait procédé à l'élargissement de l'enquête sur le fichier national du logement au ministère et aux directions de la conservation foncière, ainsi qu'au fichier de l'état civil au niveau du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales afin de constituer une idée globale sur les souscripteurs".

"Dans le cadre des orientations du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, l'accélération de la réalisation et de la livraison des logements demeure une priorité pour le Gouvernement, qui est soucieux de les doter de structures sanitaires, éducatives et sécuritaires, tout en s'engageant à assurer la qualité pour la création d'espaces intégrés", a-t-il souligné.

Dans une déclaration, en marge du lancement de la 3e opération consacrée au choix des sites au profit de plus de 73.000 souscripteurs au programme AADL 2, le ministre a fait savoir que "l'opération de suivi des projets s'effectue minutieusement notamment après avoir traité les questions liées au financement et au foncier".

Alger — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a indiqué jeudi à Alger, que l'accélération du rythme de réalisation et de livraison des logements de type location-vente de l'Agence de l'amélioration et du développement du logement (AADL) constituait l'une des principales priorités du secteur, notamment après l'achèvement des procédures de financement.

