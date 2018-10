Algérie: Trois abris pour terroristes contenant des denrées alimentaires détruits à Batna

Alger — Trois abris pour terroristes contenant des denrées alimentaires ont été détruits jeudi à Batna par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et suite à une opération de recherche et de ratissage, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 4 octobre 2018, trois abris pour terroristes contenant des denrées alimentaires à Beni Fedhala, dans la wilaya de Batna/5 RM", a précisé la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, et lors d'opérations distinctes à Tamanrasset/ 6 RM El-Oued et Biskra/4 RM des détachements combinés de l'ANP ont intercepté trois contrebandiers et saisi 4 véhicules tout-terrain, 18.400 comprimés psychotrope, un camion de forage, 6 détecteurs de métaux, 10 groupes électrogènes, 7 marteaux piqueurs, deux téléphones satellitaires, 2.330 litres de carburant, 732 unités de différentes boissons ainsi que des outils d'orpaillage.

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale à Ain Guezzam/6 RM ont intercepté 28 contrebandiers et saisi 28 tracteurs avec remorques et une quantité considérable de 332.000 litres de carburants, alors que des éléments des Gardes-frontières ont mis en échec des tentatives de contrebande de 8.537 litres de carburant à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/ 5 RM, tandis que des détachements de l'ANP et des éléments des gardes Frontières ont saisi à Tlemcen, Alger, Djelfa et Chlef 261 Kilogrammes de Kif traités ainsi que 2.321 comprimés psychotropes.

Dans un autre contexte, neuf immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Laghouat, Naama et Béchar.