Algérie: "Les banques doivent être plus attractives pour renforcer la disponibilité de liquidités"

Il a aussi inauguré un centre de proximité des impôts dans la commune d'Ain Kebira, un autre à l'entrée Est de la ville de Sétif et inspecté les projets de réalisation d'un centre régional des archives et du siège du Trésor public au chef-lieu de wilaya.

Le ministre des Finances a révélé, en outre, que le dossier de la fiscalité locale se trouve au cœur du programme du gouvernement et un groupe de travail commun des deux ministères, des Finances et de l'Intérieur, planche sur ce sujet pour permettre aux collectivités locales de répondre aux attentes des citoyens.

Il a également souligné que le travail était en cours pour "moderniser davantage le système financier et banquier et offrir au grand public des produits modernes à l'instar des cartes magnétiques".

Dans ce contexte, le ministre a indiqué que les banques publiques sont disposées à offrir des services de la finance islamique et autres alternatives, assurant que les services que "nous avons lancés au début de l'année seront élargis au cours de l'année prochaine pour faire tout ce qui est possible pour attirer les fonds échangés sur le marché informel".

Présidant l'inauguration du siège de l'agence 704 de la Banque nationale d'Algérie (BNA) ayant subi une opération de restauration complète, le ministre a souligné, en marge de sa visite de travail dans cette wilaya que "les banques doivent être plus attractives et multiplier les efforts pour réaliser l'objectif d'attirer des fonds".

