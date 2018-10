Algérie: Les walis délégués appelés à œuvrer pour le développement du Sud et des Hauts Plateaux

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé jeudi à Alger que le décret présidentiel portant renforcement des prérogatives des walis délégués, "met ces derniers face à leurs responsabilités quant au développement des régions situées dans le Grand Sud et les Hauts Plateaux".

"Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, vous a consacré un nouveau décret qui renforce vos prérogatives en tant que walis délégués en vous dotant de nouveaux services entiers pour vous renforcer dans vos missions", a déclaré M. Bedoui à l'adresse des wali délégués dans une allocution à l'occasion de l'installation des nouveaux walis.

Le président de la République fonde de "grands espoirs" sur les walis délégués pour le développement de notre Grand Sud et des Hauts Plateaux, car voyant en eux "l'avenir et l'issue", a indiqué M. Bedoui qui a ajouté que ce décret était un "engagement fait par le Président au peuple".

"Ce décret met les walis devant leurs pleines responsabilités", a-t-il soutenu, estimant qu'il était de "notre droit et du droit du citoyen de voir des résultats sur le terrain".

Bedoui a exhorté les walis délégués à œuvrer au "développement réel de leurs wilayas pour un avenir meilleur, loin des promesses vaines et des complexes", soulignant que le gouvernement avait fait de son mieux pour installer les structures de ces wilayas dans les "plus brefs délais tout en soutenant la relance du développement".

Le ministre a instruit les walis délégués d'Alger de "descendre sur le terrain pour apporter leur aide aux wali d'Alger", les invitant à être des acteurs réels dans la mise en œuvre du Plan stratégique pour le développement et la modernisation d'Alger, mettant l'accent sur l'importance de la concrétisation des objectifs prioritaires tracés dans le Schéma national d'aménagement et de développement durable, approuvé par le président de la République en 2010" pour le développement des wilayas des Hauts Plateaux et du Sud.

Le ministre a insisté sur l'importance de "protéger les terres agricoles et d'œuvrer à leur exploitation", en veillant à adopter "une vision prospective et à ne pas se limiter aux opportunités offertes".

D'autre part, il a appelé les walis "à protéger les individus, les structures et les agglomérations par des moyens pratiques développés", en tenant compte des nouveautés en termes de changements climatiques.

Bedoui a expliqué, en outre, les récentes inondations par des problèmes dans la prise en charge de l'hygiène des villes et l'assainissement des canalisations", plaidant pour "la définition des priorités dans les budgets locaux" en s'intéressant "aux délégations de service public en vue d'aplanir les difficultés et promouvoir les partenariats entre les secteurs public et privé".

Le ministre a appelé les walis à tenir compte des "critiques constructives et à œuvrer au renforcement des moyens de communication avec les parties de bonne volonté".

"Concernant les parties qui guettent le pays et ne ménagent aucun effort pour porter atteinte à sa réputation au double plan interne et externe, et n'hésitent pas à s'allier avec ses ennemis pour semer la discorde, vous êtes tenus de leur tenir tête avec professionnalisme et conscience, à travers une présence continue sur le terrain", a-t-il averti.

"La meilleure réponse à donner sera de demeurer au service du citoyen et de le soutenir en toutes circonstances", a-t-il ajouté.

Le peuple algérien "est attaché à sa sécurité, à sa stabilité et à sa souveraineté d'où le franc succès de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale", a-t-il indiqué, soulignant que "les acquis de la réconciliation nationale sont incontestables et les walis sont tenus de les valoriser à chaque occasion, la sécurité et la stabilité étant la base du progrès du développement".

Il a insisté, en outre, sur l'impératif de coordonner les actions avec les services de sécurité spécialisés dans le cadre d'une commission de sécurité de wilaya pour mettre en échec les tentatives d'atteinte à la sécurité et à l'ordre public.

Par ailleurs, le ministre a appelé les walis "à veiller au strict respect de la loi et à lutter contre toutes les formes de corruption, de népotisme et les pratiques bureaucratiques".