Guinée: Abdoulaye Bah maire de Kindia - « L'affaire du troisième mandat est un faux débat »

Invité du grand midi de Espace Foutah le jeudi 4 octobre, Abdoulaye Bah maire de Kindia a bien voulu faire le tour de certains points brûlantes de l'actu nationale et sans tergiverser et avec la franchise qu'on lui reconnait, le maitre du Kaniah s'est ouvert à notre rédaction pendant dix bonnes minutes.

Installation des exécutifs communaux

Il n'y a pas de raison qu'on y croit pas, dès l'instant c'est la loi qui doit être appliquée et en la matière c'est les accords pour Kindia, Dubreka et les 6 communes rurales concernées il n'y a pas raison que les guinéens ne respectent pas ce qu'ils ont signé en toute liberté.

Propos de l'imam avec le recul : Position

On ne peut pas comprendre un écart concernant le fondement de la Guinée c'est une infraction on ne peut pas.

Un guinéen d'un danger en Guinée c'est une violation de l'article 4 de la constitution et 73 du code pénal, c'est déplorable quand un homme de la religion islamique, religion de la paix, l'amour, le respect mutuel. La vérité se comporte ainsi mais le monde entier en a apporté l'opinion y afférente, ce que nous déplorons c'est que la religion s'invite dans la politique l'Etat guinéen doit prendre position pour éviter de tels écarts.

Interférence chef de file de l'opposition

Je le comprends vue sa position il m'a suggéré, proposé de ne pas aller au jugement autrement j'y serai parti je cite un citoyen, qui même s'il est imam devant pour que la loi guinéenne soit appliquée le dossier a été retiré par sollicitation de l'UFDG et des citoyens de Kindia et d'un parti j'appartiens à cette famille pour moi le dossier est clos.

Alpha Condé et le troisième mandat

Il n'y a pas 3 mandat en Guinée il faut que ça soit claire je vous renvoie à l'article 27 de la constitution guinéenne, c'est clair ! on dit 2 mandats, le reste n'est que faux débat et quiconque viole cette loi est contre la Guinée, contre la paix et est qualifié de rebelle...

Donc M Condé doit être le 1er à respecter les lois et à le faire respecter, il doit être la référence, il n'a pas encore dit son intention, mais je pense qu'il ne peut pas en avoir une contraire à l'article 27.

Donc l'affaire 3eme mandat n'existe pas.

Bilan législature actuelle

Il y a boire et à manger dans cela, il y a de bons et de mauvais dotés, il faut continuer la bonne marche de la Guinée, il faut que la prochaine législative puisse nous donner de défaite plus capable que les sortants afin que de bonne lois soient appliquées de bons politiciens et que le guinéen aussi respecte la loi. Il y a eu de bons députés, de moyens députés et des médiocres.

Promesses aux populations du Kaniah

Je promets de construire une ville du vivre ensemble où toutes les communautés guinéennes vivant à Kindia se sentent chez elle en toute harmonie et en toute responsabilité.

... je ferai en sorte que les meilleurs de Kindia, qu'ils soient Soussou, Malinkés, peuhls, Kissi, Guerzé o bien chrétiens et musulmans nous allons travailler afin que les défis de développement soient satisfaits.

Francis Haba de l'UGDD : « la gouvernance de notre pays est complètement malade », ( interview)

Francis Haba, vice-président du parti l'Union Guinéenne pour la Démocratie et le Développement (l'UGDD) a accordé la semaine dernière une interview à notre rédaction. Au cours de cette rencontre, notre interlocuteur s'est exprimé largement sur certaines actualités dominantes dans la cité notamment, la situation actuelle socio-politique du pays, le compromis politique mettant fin au contentieux [... ]...

Grande interview avec, Jean Paul Cédy, éducateur : « la production du système éducatif guinéen devient de plus en plus médiocre » Jean Paul Cédy, professeur de Lettres, Directeur Général des Cours Privés Roland Pré, situé dans le quartier Lambayi dans la commune de Ratoma et ancien proviseur du Lycée Sainte Marie, a accordé cette semaine une interview exclusive aux rédactions justinmorel.info et aminata.com. en prélude à la rentrée scolaire 2018/2019. Notre interlocuteur s'est largement exprimé sur [... ]...

Affaire millions d'euros de la BCRG, 100 jours de Kassory, Port autonome de Conakry : Le grand oral de Dr Sékou Goureissy Condé Sékou Goureissy Condé, Président de la Convention des acteurs non étatiques de Guinée (CANEG) et directeur exécutif d'African Crisis Group a accordé une interview à notre rédaction. Il a parlé entre autres, des 100 jours de gestion du premier ministre Kassory Fofana, du prétendu détournement de 21 millions d'euros à la BCRG, de la crise [... ]...