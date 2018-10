Congo-Kinshasa: Pweto - La MONUSCO célèbre la Journée Internationale de la paix aux cotés des élèves

En réaction , certains élèves qui que nous avons approché ont affirmé avoir été suffisamment édifiés par rapport au message leur apporté. Ils ont pris l'engagement de devenir des acteurs de paix dans leur communauté et de passer le message à leurs parents et amis.

Dans le même sens, la société civile locale a aussi rappelé que la paix est une affaire de tous et que chacun doit s'engager avec fermeté pour espérer aboutir à un monde meilleur. Le coordonnateur adjoint de la société civile Alexis Thambwe , l'un des orateurs , a souligné que la paix est intimement liée au développement. Il a déclaré : « La paix inclue la cohésion, l'unité, et la tempérance et qu'elle est une valeur à protéger ». Fin de citation.

Le représentant de l'AT a parlé des conflits Twa-Bantous qui ont causé mort d'hommes et des déplacements massifs des populations qui ont traversé la frontière zambienne et sont devenus réfugiés.

Le représentant de l'administrateur du territoire a souligné dans son mot l'importance pour chaque fils et fille du pays d'incarner les valeurs et attitudes de paix . Le chef de bureau du territoire a rappellé à l'assistance les troubles et tristes évènements qui ont endeuillés des familles il y a quelques mois dans cette contrée.

