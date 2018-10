Afrique Australe: Le débat sur la situation sécuritaire de la RDC s'invite au Sommet de la CIRGL en Ouganda

Par ailleurs, Said Djinnit a indiqué que le président Lungu jouerait un rôle moteur lors du prochain sommet de la CIRGL en raison de son rôle de président de l'organe pour la paix et la sécurité. Il s'est aussi inquiété du fait que toutes les conditions d'un processus électoral apaisé n'aient pas été réunies en RDC.

De son côté, l'envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies (Onu) pour la Région des Grands Lacs, Said Djinnit, a déclaré que Lusuka était la capitale de la paix en Afrique, en raison de nombreux accords de paix débattus dans la ville, concernant des pays de la région et bien d'autres. Il a ajouté que les Grands Lacs considèrent la Zambie comme un pays important en raison de la paix dont il jouit l'accession de l'indépendance et du rôle qu'elle a joué dans promotion de la paix sur le continent.

