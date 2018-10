Cameroun: Belgique - Soirée Hekok Benelux 2018 - Emmanuel Solheil Boumsong fait le point des préparatifs

Entre les multiples séances de travail avec son état-major et l´organisation de la caravane de mobilisation à travers les grandes villes européennes, d´une part; entre le suivi permanent des séances de répétition des danses traditionnelles de tous les samedis au siège et les nombreux coups de fils, d´autre part, Emmanuel Solheil Boumsong, président de l´association Hekok Benelux, a su trouver un moment dans son programme pour parler des préparatifs de la Grande Nuit Hekok Benelux, prévue le samedi 03 novembre 2018 à Bruxelles.

Quel est l´état des préparatifs de la Grande soirée Hekok Benelux du 03.11.2018 à Bruxelles ?L'état des préparatifs est au top ! Nous avançons bien grâce à notre équipe de projets. À ce jour, plusieurs éléments sont déjà finalisés : la salle, les artistes, le plan et les types de tables... Les différents fournisseurs sont connus, les partenariats en tout genre, sont prêts. Bref, le gros-œuvre est fait. Mais le Diable se cache dans les détails et les finitions sont aussi importantes que le travail principal. Donc tous les détails sont passés au peigne fin.

Que prévoit le programme ?Au menu nous aurons, les traditionnels speeches d'introduction et de remerciement, un défilé de mode hors pair et 1 concert live animé par deux grands orchestres au grand complet : le groupe Deido Music France et un groupe congolais, très connu en Belgique. D'où le nom 200% live. Il convient d´ajouter que la maîtrise des platines sera assurée par des DJ de renom.

Côté gastronomie, nos invités auront à déguster nos délicieuses grillades pour satisfaire leur "petite faim" et vin grand cru, leur sera proposé. Il suffit de réserver rapidement sa table pour bénéficier de tous ces avantages, ce d´autant plus que les prix pratiqués sont à la portée de toutes les bourses.Des tombolas seront organisées afin de permettre aux participants de gagner divers lots : bons d'achats, TV, billets d'avion...

Pensez-vous que cette 2ème édition aura aussi à un large succès comme en 2016 ? Si oui, pourquoi ?Le succès sera tout aussi grand qu'en 2016 sinon bien plus encore et ce pour plusieurs raisons. Nous avons fait un bon avant dans la qualité du cadre d'accueil. La salle est tout simplement magnifique ! C´est une salle de haut standing avec espace VIP privatif. Où que vous êtes dans la salle et quelle que soit votre position, vous aurez en face de vous un écran géant qui relaie la cérémonie . Le podium est visible de tous les coins et la sonorisation est impeccable.

On ne change pas l'équipe qui gagne, donc cette fois encore nous avons fait appel à l'orchestre qui avait fait des merveilles la dernière fois. Cerise sur le gâteau, nous avons des artistes surprise qui feront la joie des amoureux de la bonne musique. Tout ceci en live, zéro play-back ! Nos invités seront dans les mêmes conditions que ceux qui assistent à un concert de Sir Elton John et en mieux, si vous voyez ce que je veux dire.

Nous avons amélioré et renforcé notre équipe dédiée au service. Nous avons l'ambition de ne donner aucune raison à nos invités de se lever pour réclamer un service. Tout est fait pour que chacun et chacune profite pleinement de la soirée. Donc aucun doute, la soirée du 3 novembre sera plus réussie que celle de 2016.

Quel est l´objet de la caravane que lance votre association à travers les grandes villes européennes ?La caravane vise à mobiliser nos compatriotes et à inviter les associations ainsi visitées à se joindre à nous pour cette soirée. L'objet c'est 200% Live, fraternité, union.

Quel est l´apport de la diaspora Banen à la réussite de votre soirée ?L'apport principal de la diaspora Banen est son soutien à cet évènement. Principalement par sa présence. Mais aussi par la diffusion de l'évènement. Nous avons déjà plusieurs réservations et nous savons que d'autres arrivent. La diaspora Banen a toujours répondu présente à nos invitations et nous sommes certains qu´il en sera de même pour celle-ci .

Pour terminer, quelles sont les modalités pratiques pour assister à la soirée ?Nous avons déjà parlé du parking et du vestiaire plus haut : un vaste parking couvert est à disposition à quelques mètres de la salle pour une modique contribution de 5€, toute la soirée (Parking Scailquin, 1210 Saint-Josse-ten-Noode - et non Rue de l'alliance 16. Certains GPS,notamment google, vous enverrait à 50 km. Il est préférable de saisir Parking Scailquin ou rue scailquin 52, suivi du code postal).

Côté hébergement, deux hôtels, grand standing, sont prévus à cet effet. Il y a l´Hôtel Siru (à 10 mn de la salle) qui lance une offre spéciale de moins de 10% sur toute réservation de chambre. Il suffit juste de se rendre sur le site de l´hôtel, http://hotelsiru.com/, d´entrer le code HEKOK 18 et vous voilà bénéficiaire d´une réduction. ! À côté de cet hôtel, il ya aussi l´Hôtel du Congrès qui se situe á quelques encablures du théâtre des événements.