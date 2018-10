Gabon: Koula - Moutou - Paul Moukambi doté d'une nouvelle ambulance médicalisée

La ministre de la Pêche, Clémence Loupdy, dans le cadre de ses activités gouvernementales, a procédé à la remise d'une ambulance médicalisée au centre hospitalier Paul Moukambi de Koula-Moutou. C'était ce 02 octobre, en présence du nouveau gouverneur de l'Ogooué-Lolo, Marie -Françoise Dikoumba et le personnel médical de cette structure hospitalière.

C'est une ambulance flambant neuve et médicalisée que le Centre hospitalier Paul Moukambi vient de recevoir. La ministre de la Pêche et de la Mer ; Clémence Loupdy, a, au nom du Gouvernement en général, et celui du ministère de la Santé en particulier, procédé à sa remise officielle. La prière, faut-il le souligner, était au cœur de cette cérémonie officielle et symbolique. Le membre du gouvernement a remis publiquement les clés de cette ambulance médicalisée au Gouverneur, Marie-Françoise Dikoumba. Ce qui peut être vu sous l'angle de la promotion de « la Décennie de la Femme gabonaise » décrétée en 2015 à Makokou par le Chef de l'Etat.

Pour Clémence Loupdy, la dotation de cette ambulance médicalisée au Centre hospitalier Paul Moukambi est la preuve que le gouvernement s'évertue à se battre pour le bien-être des populations. Au personnel médical, la ministre a demandé d'en faire bon usage avant de remettre. « Je suis ici dans le cadre de mes activités gouvernementales. Cette dotation rentre dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant. Cette ambulance permettra d'aider les femmes, celles qui donnent la vie. C'est aussi cela, la Décennie de la Femme, chère au président de la République » précise-t-elle en remettant les clés et une enveloppe.

Doter le Centre hospitalier de Koula-Moutou d'une ambulance médicalisée, c'est permettre aux populations d'accéder aux soins de santé reconnait Marie- Françoise Dikoumba. En recevant symboliquement, clé et enveloppe des mains du ministre, le gouverneur n'a eu de cesse de remercier et de saluer le geste. « Merci, merci au gouvernement, au Chef de l'Etat qui a impulsé une politique sanitaire, compétitive, robuste, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus des laissés pour compte. Que les populations qui vivent dans les zones rurales et dans des quartiers sous intégrés puissent accéder à des soins de santé. A vous madame le ministre, merci pour tout » dira-t-elle, avant de remettre clé et enveloppe au Directeur régional de la santé.

A la suite du Ministre Loupdy, le Gouverneur Dikoumba a demandé aux agents de santé d'en faire bon usage. « C'est un ouf de soulagement » dira un usager. « Cette ambulance va soulager beaucoup de malades qui habitent dans les quartiers reculés et même dans certains villages. Nous disons merci au gouvernement pour ce geste. Nous avons aussi besoin de plus de médicaments. Que le ministre de la Santé pense davantage à nous » poursuivra-t-il.

Reste que les agents de santé prennent soin de leur outil de travail. Le gouvernement, aux dires des patients, peut encore faire mieux. La santé n'a pas de prix, a-t-on coutume de dire.