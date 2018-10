Tunisie: Le chef de l'Etat reçoit le ministre algérien de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire

Il a, également, présenté au président de la République l'ordre du jour et les objectifs de la première réunion des gouverneurs des régions frontalières entre la Tunisie et l'Algérie, soulignant la volonté commune des deux parties de réaliser des projets de développement sur la bande frontalière.

Pour sa part, le ministre algérien a transmis au chef de l'Etat l'expression de considération et d'amitié du président algérien Abdelaziz Bouteflika et ses souhaits de progrès et de stabilité pour la Tunisie.

Caïd Essebsi a, dans ce sens, salué l'initiative d'organiser la première réunion des gouverneurs des régions frontalières entre la Tunisie et l'Algérie en tant que mécanisme de développement de la coopération sur la bande frontalière, soulignant l'impératif d'assurer le suivi des recommandations de cette réunion et de les inscrire comme priorité dans le programme de la coopération tuniso-algérienne.

Le président de la République a, par ailleurs, affirmé la solidité des relations historiques établies entre les deux pays et les relations de fraternité privilégiées qui les unissent; outre la confiance mutuelle entre les symboles de la génération de l'indépendance et les bâtisseurs de l'Etat moderne, se félicitant de l'évolution des relations de coopération bilatérale dans tous les domaines.

Carthage — Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, samedi, au Palais de Carthage, le ministre algérien de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, qui effectue une visite de travail en Tunisie pour coprésider avec son homologue tunisien la première réunion des gouverneurs des régions frontalières entre la Tunisie et l'Algérie.

