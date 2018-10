Gabon: Koula-Moutou - Le football au cœur de la campagne électorale

Plus de 680 000 électeurs gabonais sont appelés aux urnes aujourd'hui pour un premier scrutin. Depuis la… Plus »

La fête était belle. Chacun en a tiré pour son profit. Joueurs et supporters ont communié dans une belle ambiance qui a participé à alimenter la campagne électorale. Beaucoup restent persuadés que la passe au football est une preuve d'amour. Il faut en donner, comme on aime en recevoir.

Jean Massima, Jacques Denis Tsanga et Clémence Loupdy ont salué cette ferveur des jeunes autour du football. L'esprit du fair-play a prévalu entre les deux protagonistes. « C'est que nous voulons l'harmonie,l'union entre nous. Cet esprit d'amour pour son prochain, de partage, nous devons le cultiver afin que nous puissions construire notre ville, bâtir notre province, voire notre cher et beau pays le Gabon » lance Jean Massima.

Aux dires des amoureux du ballon rond, le tournoi de football était la bienvenue. Le candidat investi par le PDG ne dira pas le contraire lorsqu'il affirme que : « Le football est un sport fédérateur. A travers ce tournoi, nous avons voulu de l'unité des fils et filles de notre Koula-Moutou. La preuve, beaucoup sont arrivés et participer à cette belle fête du football ».

C'est une satisfaction totale chez les vainqueurs du tournoi. Un des acteurs de l'équipe championne a même souhaité que ce genre de rencontre se perpétue. « Il faut que les rencontres de cette nature s'organisent souvent. A travers ces compétitions, on peut déceler les talents qui peuvent animer le championnat national et même, défendre les couleurs de l'équipe nationale » propose-t-il.

Le tournoi de l'Unité des jeunes de la commune de Koula-Moutou, a participé à donner des couleurs à la campagne électorale. Cette compétition de football a réuni huit (8) équipes et a été parrainée par le candidat aux législatives, Blaise Louembé. Huit équipes au départ, c'est finalement l'équipe de Bakélé qui l'emporte face à Bouvindo au terme des tirs au buts et empoche une enveloppe d'un million de francs cfa. L'équipe vaincue a, quant à elle, rentré avec une enveloppe de cinq cent mille francs cfa .

