Maroc: Les diététiciens-nutritionnistes en conclave à Casablanca

La cérémonie d'ouverture sera marquée par la présence de Rihab Chouari, présidente de l'Association marocaine de diététique à Casablanca, Abdellatif Bour, président de la Société marocaine de nutrition (Rabat), Said Chajid, Directeur pédagogique de l'IHEPS (Casablanca) et Soumia Amrani, présidente du Collectif autisme Maroc (Rabat).

Les thématiques prévues lors de ce congrès sont liées à des sujets tels que l'autisme et la nutrition, les 1000 premiers jours de vie, la diversification alimentaire ainsi que l'allaitement maternel. Il s'agit également de se pencher sur les régimes : Feingold, GAPS, cétogènes, sans oublier des ateliers culinaires sur la cuisine sans gluten, sans caséine et sans sucre.

Cet événement qui se tiendra à l'Institut des hautes études paramédicales et sociales de Casablanca verra la participation de diététiciens-nutritionnistes, d'experts en nutrition, de scientifiques, de médecins, de pédiatres, de psychologues, d'orthophonistes, de psychomotriciens, de pharmaciens et d'industriels qui traiteront de plusieurs sujets d'actualité.

