Gabon: Koula-Moutou - Les candidats bouclent la campagne dans la grande ferveur

C'est le 05 octobre 2018. Date de la clôture de la campagne électorale sur toute l'étendue du territoire national. C'est le cas à Koula-Moutou où les différents candidats aux législatives et locales ont pris un énième rendez-vous avec leurs électeurs. Des consignes de votes ont été données de part et d'autre pour éviter de commettre des erreurs.

C'est un Koula-Moutou qui a vibré aux chants et danses des candidats aux législatives et locales. Chaque candidat devait davantage persuader les électeurs de voter pour lui ou pour sa liste. Le Parti démocratique gabonais(PDG) s'est prêté à cet exercice. Ses quatre candidats investis à Koula-Moutou dans le premier et le deuxième arrondissement de la commune ont sensibilisé et donné des consignes de vote à leurs électeurs.

Il s'agit de Jean Massima et Blaise Louembé pour les législatives, Jacques Denis Tsanga et Clémence Loupdy pour les locales. Le message des quatre membres du PDG était quasi le même. « Il faut voter ceux qui posent des actes et non ceux qui vendent les paroles. Il faut que nous fassions triompher le PDG ici à Koula-Moutou où son acte de naissance a été signé ».

De l'autre côté de la rive gauche, le message est à la mobilisation. Pour Arthur Ikabanga, candidat de la coalition Union nationale(UN) et Rassemblement Héritage et modernité(RHM) a continué à entretenir son auditoire au changement. Il faut, pour lui, qu'il ait une nouvelle classe politique. « Il faut sanctionner le mensonge, les promesses irréalistes et la tromperie dans les urnes le 06 octobre 2018. Je suis opposant pour le renouvellement de la classe politique. Avec vous, nous allons réécrire l'histoire de notre Koula-Moutou » lance le candidat dit de l'espoir.

Du coté des Démocrates, du CLR et bien d'autres partis en lice, tant pour les législatives que les locales, chacun presse pour ses électeurs. Tous ou presque appellent à la tolérance, à la paix et surtout au fair-play électoral. Le soir du 06 octobre est attendu pour voir chaque formation politique et ses candidats sabrer le champagne pour fêter, chacun la victoire de son camp.