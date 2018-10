Burkina Faso: Interconnexion Bolgatanga-Ouagadougou - 225 kV disponible

Vu des Nations-Unies, Juliette Biaou, directrice et représentante régionale ONU, bureau Afrique à… Plus »

En tant que PTF, a avoué le chef de file des PTF : « nous sommes très heureux d'avoir accompagné les gouvernements et sociétés d'électricités de vos pays respectifs, afin de rendre possible ces échanges transfrontaliers d'électricité, qui permettront d'améliorer le niveau de vie socio-économique des populations ».

Grâce à ce projet transformateur, est-il convaincu, le Burkina Faso pourra importer jusqu'à 100 mégawatts d'électricité en provenance du Ghana. Toute chose qui contribuera à réduire le déficit énergétique du pays, étendre le service électrique et, améliorer la qualité du service, tout en diversifiant le mix énergétique vers les sources les moins onéreuses.« Le projet a également financé la connexion de plus de 3 500 ménages représentant un accès direct à l'électricité pour 21 000 habitants. Il permet de couvrir 35% de la demande actuelle en électricité du Burkina Faso », a soutenu M. Kanté.

Au Burkina Faso, l'électricité reste inaccessible à la grande majorité de la population, notamment celle vivant dans les zones péri-urbaines et rurales, qui concentrent plus de 73% de la population totale du pays contre 23% en zone urbaine, a indiqué le ministre de l'énergie, Bachir Ouédraogo. C'est pourquoi, l'idée de construire une ligne de transport d'énergie électrique entre Bolgatanga-Ouagadougou remonte à 1975.

La banque européenne d'investissement et l'Union européenne avec 15,3 milliards de F CFA pour la réalisation du tronçon de ligne au Burkina, la SONABEL avec 1,7 milliards de F CFA pour les sauvegardes environnementales et sociales. Selon le directeur général de la SONABEL, François De Salles Ouédraogo, l'interconnexion permettra de diversifier les sources d'importations d'énergie vers le Burkina. Aussi, a-t-il expliqué, elle aura un impact majeur sur la qualité de service de la Sonabel, car permettra de réduire les délestages causés par le déficit énergétique.

Le cout du projet est estimé à 55,5 milliards de F CFA dont 19,4 milliards de F CFA pour le Ghana et 36,1 milliards pour le Burkina.Le financement au Burkina a été assuré par la Banque mondiale à travers IDA avec 8 milliards de F CFA pour la supervision des travaux du projet, l'électrification de 25 localités rurales, la sécurisation du parc national Tembi Kaboré et un appui à l'unité d'exécution du projet. L'agence française de développement avec 11,1 milliards de F CFA pour l'exécution des postes à Ouagadougou.

La ligne d'interconnexion électrique 225 kV entre le Ghana(Bolgatanga) et le Burkina Faso(Ouagadougou) est désormais fonctionnelle. Longue de 188 Km, elle a été inaugurée au poste de Zagtouli, à la périphérie de Ouagadougou, le vendredi 5 octobre 2018. Cette cérémonie solennelle a été placée sous le très haut patronage des présidents burkinabè, Roch Kaboré et ghanéen, Nana Akoufo-Addo.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.