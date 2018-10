Tunisie: Des interventions et des ateliers fructueux

En effet, tour à tour, les représentants des différentes parties prenantes ont longuement développé les raisons de la littoralisation du développement et les problèmes qu'elle engendre : congestion, pollution et dégradation de l'environnement, dysfonctionnements urbains multiples, excessive polarisation de l'espace au détriment des régions intérieures. Bref, les enjeux de la dégradation des écosystèmes côtiers.

Cette rencontre a été également l'occasion pour les deux pays d'échanger leurs expériences dans ce domaine bien précis. Il était question de l'impact du changement climatique sur l'évolution du trait de côte (érosion, submersion, adaptation et solutions), thème développé par la direction risques et préventions ainsi que par le bureau d'études IHE notamment.

Les deux autres thèmes débattus, ayant eu trait à :

- La gouvernance des zones côtières (vers de nouveaux paradigmes). On a évoqué les enjeux de gouvernance à travers le programme de dépollution intégrée de la région du lac de Bizerte, à titre d'exemple, et le système de gouvernance en Camargue (France) vu par un acteur associatif.

- La biodiversité côtière et marine (entre érosion, préservation et reconquête).

On a parlé alors de la biodiversité dans les zones côtières et lagunaires de Tunisie : impact de la pression environnementale et anthropique et les solutions proposées.

Dans le même temps, on a présenté les outils de protection et de gestion du littoral en France : de stratégie mer et littoral Natura 2000 en mer et les parcs naturels marins.

Il s'agit, comme on peut le constater, d'un travail technique qui a réuni, lors de ces journées, beaucoup de spécialistes français et tunisiens du domaine. L'apport de la société civile est vivement souhaité pour protéger la Méditerranée et plus généralement le monde de la pollution. C'est un combat permanent.