Seychelles: L'accord entre Air Seychelles et Air India permet aux voyageurs d'accroître leurs connectivités

Air Seychelles et Air India offrent désormais aux voyageurs des liaisons améliorées sur leurs réseaux respectifs à la suite de la signature d'un accord de partage de code entre les deux compagnies aériennes jeudi.

La compagnie aérienne nationale des Seychelles a déclaré qu'en vertu de cet accord, Air India apposerait son code "AI" sur les services régionaux d'Air Seychelles entre Mumbai, les Seychelles et Johannesburg.

En retour, Air Seychelles placera son code «HM» sur les services intérieurs d'Air India dans huit villes - Ahmedabad, Bangalore, Kolkata, Kochi, Delhi, Hyderabad, Chennai et Trivandrum. Le code sera également utilisé pour les services internationaux d'Air India entre Mumbai et Bangkok.

Lors de la cérémonie de signature, Pradeep Singh Kharola, président et directeur général d'Air India, a déclaré: "Ce partenariat avec Air Seychelles permettra à nos clients d'avoir un accès direct à ce magnifique archipel de l'océan Indien."

«Notre vaste réseau domestique assurera une expérience de voyage homogène depuis toutes les régions de l'Inde jusqu'au vol direct entre Mumbai et les Seychelles. Nous sommes en effet enthousiasmés par cette alliance », a ajouté M. Kharola.

Remco Althuis, directeur général d'Air Seychelles, a déclaré: «L'Inde est un marché très important pour Air Seychelles et nous sommes heureux de développer nos liens commerciaux avec Air India dans le cadre de notre stratégie visant à offrir à nos clients un plus grand choix et une plus grande connectivité. . "

Il a ajouté qu '"en plus d'offrir des services sur les magnifiques îles des Seychelles, les clients en provenance d'Inde peuvent également profiter d'une connexion transparente en moins de trois heures entre Johannesburg et les Seychelles."

M. Althuis a également annoncé qu'Air Seychelles fournirait 544 sièges supplémentaires par semaine entre les Seychelles et Johannesburg à compter du 10 décembre, afin de répondre à la demande croissante en hiver et à Pâques.

Cette annonce intervient cinq mois après que la compagnie nationale des Seychelles a annoncé qu'elle augmenterait la fréquence de ses liaisons entre les Seychelles et Johannesburg, à six vols par semaine à partir du mois de juillet dernier.

Le directeur, Remco Althuis, avait déclaré que «le nouveau service, qui sera exploité par un Airbus A320, offrira 252 sièges supplémentaires par semaine entre l'Afrique du Sud et nos belles îles. En outre, les clients souhaitant se rendre à Mumbai via les Seychelles se verront proposer une connectivité transparente de moins de 2 heures via les Seychelles. "

Air Seychelles - créée en 1978 - opère actuellement cinq vols hebdomadaires entre Mumbai et les Seychelles les mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il dessert la ville financière et commerciale de Mumbai en Inde depuis près de quatre ans, depuis le lancement de ses vols directs en décembre 2014.

La compagnie aérienne propose également des vols internationaux vers Abou Dhabi, Johannesburg et Maurice et propose plus de 350 vols réguliers domestiques par semaine dans toute la nation insulaire.