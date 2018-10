Angola: Des plateformes oecuméniques cessent d'exister

Luanda — Le gouvernement angolais a mis fin à l'existence des plateformes oecuméniques dans le pays, une mesure qui vise à normaliser l'exercice de la liberté de religion, croyance et culte prévu dans la Constitution de la République.

Cette décision est contenue dans le décret exécutif conjoint 01/2018, des Ministères de l'Intérieur, de l'Administration du Territoire et Réforme de l'Etat, de la Justice et des Droits humains et de la Culture, abrogeant la circulaire nº228/15, du 25 juin, du ministre de la Justice sur les plateformes œcuméniques

Le document parvenu à l'Agence Angola Presse (Angop) souligne que les confessions religieuses résultant de démembrement, scission et qui exercent l'activité religieuse sans enfreindre la loi, les bonnes coutumes, doivent dans un délai de 30 jours, régler leurs conflits à l'abri de la loi º2/04 du 31 mai.

Cette loi stipule l'exercice de liberté de conscience, de culte et de religion et du décret nº16-A/95, du 15 de novembre sur les normes de procédure et de l'activité administrative.

Au commencement, les plateformes avaient été créées pour réunir et aider les églises qui travaillaient en marge de la loi de se légaliser. Et celles-ci avaient un temps d'existence déterminé mais en ce moment déjà expiré.

« Dans l'entretemps, les confessions religieuses non légalisées mais qui possèdent le minimum des conditions pour leur légalisation, doivent remettre à l'Institut National pour les questions religieuses du Ministère de la Culture, les documents recommandés, leurs modes d'organisation et de fonctionnement en présentant une commission d'organisation dans un délai de 30 jours », indique la note.

Relativement aux confessions religieuses légalisées, elles doivent travailler dans le respect de la loi et de bonnes coutumes, évitant la publicité trompeuse dans les cultes, les pratiques et actes qui portent atteinte aux droits économiques, sociaux et culturels des citoyens.