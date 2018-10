Angola: Importance de la municipalisation de l'action sociale

Caxito — La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Victoria Francisco da Conceição, a souligné jeudi à Caxito, dans la province de Bengo, l'importance de la municipalisation de l'action sociale visant à remédier à la vulnérabilité des familles.

Selon la dirigeante, le projet de municipalisation de l'action sociale est un instrument du nouveau paradigme du programme de lutte contre la pauvreté, dans lequel les administrations municipales doivent mieux connaître la situation de vulnérabilité de la population, élaborant ainsi les programmes d'intervention de l'action sociale dans les communautés.

Elle a souligné que le nouveau Système intégré de gestion de l'action sociale (SIGAS) apporterait progressivement les réponses, au cours de la période de cinq ans, à certains problèmes qui affectent les familles en situation de vulnérabilité, notamment dans les domaines de l'alimentation et de la santé.

La ministre a révélé que jusqu'en 2022, son portefeuille enregistrerait plus d'un million de familles et, sur la base de ce registre, il serait en mesure de déterminer quels services devaient être définitifs en priorité à court, moyen et long termes afin de réduire l'impact de la pauvreté au sein des familles angolaises.

A son tour, Estevão Chaves, directeur national du Commerce et des services marchands, a dit que le partenariat entre les deux ministères consistait à unir leurs efforts politiques afin de mener à bien certaines actions gouvernementales destinées au bien-être des Angolais, en particulier du gouvernement, surtout le développement du commerce de proximité et des magasins de terrain et autres actions.

Estevão Chaves a également déclaré que le programme de lutte contre la pauvreté était transversal et que différents auteurs et sociétés étaient en général appelés à y contribuer, tant que la politique commerciale poursuivra ses efforts pour accroître la disponibilité des biens, créant des entrepreneurs dans les zones rurales.