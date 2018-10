Ile Maurice: Vol avec violence - Marcelin Humbert clame son innocence

Il répond d'une accusation provisoire de vol avec violence. Marcelin Humbert, un habitant de Barkly âgé de 51 ans, et connu des services de police, a comparu devant le tribunal de Flacq le jeudi 4 octobre. Il a été incriminé par Asvin Bhoyroo, 28 ans, le témoin mystère qui avait déposé devant la commission drogue. Mais le quinquagénaire nie en bloc.

L'habitant de Barkly a été reconduit en cellule policière et y restera jusqu'au 10 octobre. Marcelin Humbert a raconté aux enquêteurs qu'Asvin Bhoyroo lui doit une somme de Rs 200 000. Ce dernier devait lui vendre une voiture et ils avaient rendez-vous à Ébène. Mais alors qu'Asvin Bhoyroo devait s'occuper des papiers en ce sens, il se serait enfui avec l'argent, sans lui livrer le véhicule. Le quinquagénaire soutient qui l'a, par la suite, croisé à Flacq et lui aurait demandé son argent.

De son côté, Asvin Bhoyroo, un ex-garde chiourme qui travaille à présent à son compte, a expliqué que l'incident s'est produit près d'une station-service à Boulet-Rouge, Flacq, mercredi après-midi. Selon lui, il était à moto lorsque trois individus, parmi lesquels Marcelin Humbert, auraient débarqué pour l'agresser.

«Ki to kontan al témwanyé lor komision, yer monn gaign tou to ranseyma», lui aurait lancé Marcelin Humbert avant de le rouer de coups. Le jeune homme affirme que le suspect lui a ensuite volé ses bijoux et Rs 20 000 avant de prendre la fuite.

Asvin Bhoyroo a porté plainte au poste de police de Flacq. Marcelin Humbert, qui a retenu les services de Me Rama Valayden, s'était lui-même présenté au poste de police de Flacq. La Criminal Investigation Division de la localité s'est saisie de cette affaire. En outre, la police a récupéré les images des caméras de surveillance placées près de la station-service où l'incident a eu lieu. Elles devront être visionnées bientôt.

Menaces des proches du suspect

Les proches de Marcelin Humbert se sont montrés hostiles face au photographe et à la journaliste de l'express en cour de Flacq hier, jeudi 4 octobre. Ils se sont même permis d'arracher le portable de cette dernière et de lui lancer des menaces. «Mo koné kot to resté mo abitié trouve twa marsé dan to landrwa», a lancé l'un des proches.