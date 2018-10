Ile Maurice: Appel d'offres - Le bâtiment des Jhugroo en bonne voie pour abriter des bureaux d'un ministère

Les bureaux de la zone éducative 4 se situent à Ébène Heights. Mais le ministère de l'Éducation veut déménager et a lancé un appel d'offres. Le frère du ministre Mahen Jhugroo a fait une proposition.

Le ministère de l'Éducation procède actuellement à l'évaluation des offres reçues des propriétaires de bâtiment qui voudraient héberger les bureaux administratifs de la zone 4. Mercredi, les membres du panel d'évaluation se sont rendus dans le bâtiment de Gian Jhugroo à Vacoas. Le frère du ministre Mahen Jhugroo avait effectivement soumis une offre. Selon nos sources au ministère, le bâtiment de la Société P. Jhugroo & Cie, sise à Vacoas, est parmi les meilleurs offrants. «Si le frère du ministre Jhugroo obtient effectivement le contrat, dit comme ça, ça peut faire sourciller. Mais il n'y a aucune maldonne. Si on décide d'y aller, c'est que c'est la meilleure décision», explique cette source.

Nous avons joint les frères Jhugroo au téléphone hier. Le ministre du Logement et des terres affirme que c'est nous qui lui avons appris que son frère avait soumis une offre. «J'ai quitté la société et toutes les compagnies où j'étais actionnaire et directeur quand je suis devenu ministre fin 2014. Je ne sais absolument rien des business de mon frère. Cela dit, je reste persuadé que le non-renouvellement du contrat fin 2013 et début 2014 était une vendetta politique», déclare-t-il. Début 2014, il était député de l'opposition après la cassure trois ans plus tôt du gouvernement Parti travailliste (PTr)-Mouvement socialiste militant (MSM)-Parti mauricien social-démocrate.

En 2014, effectivement, le ministère de l'Éducation avait décidé de ne pas renouveler son contrat de location avec la Société P. Jhugroo après trois années passées dans le bâtiment de Vacoas. Les employés travaillant pour la zone 4 ont alors emménagé à Ébène Heights.

Quatre ans plus tard, en 2018, il y aura donc un nouveau déménagement. «Au-delà du prix, il y a le critère du lieu. Ébène ce n'est pas pratique car la zone 4 va de Vacoas à Rivière-Noire. On reçoit des parents qui viennent par bus. Les inspecteurs font le va-et-vient entre le bureau et les écoles. Il fallait qu'on déménage», confie-t-on au ministère de l'Éducation. Toutefois, une première tentative en 2016 avait échoué.

À la publication d'un appel d'offres pour trouver un autre lieu, la Mauritius Head Teachers Association avait crié à un exercice «taillé sur mesure» pour favoriser le bâtiment des frères Jhugroo. Les maîtres d'école préféraient Quatre-Bornes «plus pratique et plus accessible» à Vacoas. Cette levée de boucliers avait fait reculer le ministère de l'Éducation qui n'a donné aucune suite à l'appel d'offres.

Mais voilà qu'aujourd'hui, Vacoas, et plus précisément le bâtiment du frère du ministre Mahen Jhugroo, est à nouveau sur la table. Gian Jhugroo explique que son frère ne savait même pas qu'il avait soumis une offre. «Avoir un frère en politique, c'est du très mauvais business. Quand le ministère de l'Éducation a quitté mon bâtiment, c'était une vendetta politique qui m'a coûté cher. Aujourd'hui, je ne parle jamais business avec Mahen. Si vous me dites que mon offre est une des meilleures, qu'il en soit ainsi. Si mo mérité mo ava gagné.»

Gian Jhugroo a proposé six des huit étages de son bâtiment au ministère de l'Éducation. Les six étages sont actuellement inoccupés. «L'appel d'offres fait aussi état de 30 parkings. J'en ai 13 dans le souterrain de l'immeuble. Et j'ai un terrain juste à côté que je peux convertir en parking.»

Mais une question demeure : que contenait l'appel à soumissions du ministère de l'Éducation ? Était-il ouvert à d'autres régions que Vacoas? Nous avons écrit hier au ministère de l'Éducation pour qu'il nous communique les documents d'appels d'offres.

L'histoire ressemble à celle du Sun trust

Contrat de location, ministère de l'Éducation, politiciens : l'histoire de l'immeuble des Jhugroo a tout pour ressembler à celle du Sun Trust. Après la victoire de l'alliance MSM-Mouvement militant mauricien (MMM) aux élections de 1991, le ministère de l'Éducation emménage dans quelques étages du Sun Trust flambant neuf. Mais quatre ans plus tard, quand le MSM doit quitter le pouvoir suivant un 60-0, feu James Burty David, ministre de l'Éducation décide de mettre un terme au contrat de location. Le gouvernement PTr-MMM fait fi des termes du contrat et le ministère déménage. Les propriétaires du Sun Trust (sir Anerood Jugnauth notamment) vont traîner le gouvernement en justice. Quand l'affaire est prise au début des années 2000, (sir Anerood Jugnauth est de retour au pouvoir), le gouvernement ne propose aucune résistance à la demande des plaignants. Dans un «out-of-court settlement», l'État dédommage le Sun Trust pour Rs 40 millions.