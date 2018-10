Burkina Faso: Développement du commerce et des affaires - L'ITFC décerne un prix au président du Faso

Dans son discours, le directeur général de l'ITFC, Hani Salem Sonbol, a indiqué que le Burkina Faso est le premier partenaire de son institution en Afrique Sub-Saharienne. Il a promis des relations plus solides avec le gouvernement burkinabè en vue de créer un portefeuille d'opérations exemplaire.

Dans cette optique la société financière a signé avec les autorités burkinabè à travers le ministère en charge des Finances, un accord-cadre de 1,5 milliard de dollars pour financer l'exportation de produits agricoles, tels que le coton et l'importation d'intrants agricoles, de produits alimentaires, de produits d'énergie et pétroliers raffinés. Monsieur Sonbol a signé également avec des banques de la place un accord pour l'octroi de lignes de financement, pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME).

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Hadizatou Rosine Coulibaly, a salué les efforts de l'ITFC, qui en dix ans d'intervention au Burkina Faso, a injecté plus d'un milliard de dollars US. Pour elle, les nouveaux accords de financement viennent porter le seuil d'investissement de l'ITFC au Burkina Faso à 1,297 milliard de dollars US, soit plus 710 milliards de FCFA.

Les interventions de l'ITFC s'inscrivent dans l'axe 3 du Plan national de développement économique et social (PNDES) qui est la valorisation des secteurs porteurs de l'économie. L'ITFC est une institution financière membre du Groupe de la Banque islamique de développement (BID