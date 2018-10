Maroc: Projet ArtMoDev pour accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat culturel et artistique

Un collectif de Fondations a lancé, jeudi à Casablanca, le programme ambitieux «ArtModev» (Art Modèle Développement) pour soutenir et accompagner l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine culturel et artistique.

Ce programme, appuyé par des professionnels confirmés de divers horizons, explore les voies innovantes et inédites de l'entrepreneuriat dans les domaines artistiques, événementiels et culturels à haute valeur ajoutée pour la promotion, la notoriété et le marketing territorial et identitaire des régions, a décliné en substance Moncef Kettani, président de la Fondation Moubadara pour les jeunes et l'entrepreneuriat (FMJE).

Dans chaque région se trouve un vivier de talents, de compétences et d'initiatives en perdition qu'il convient d'accompagner, d'encadrer et de motiver pour les impliquer dans le développement économique, social, culturel, artistique et événementiel.

L'ambition du collectif, regroupant des opérateurs économiques, des associations, fondations, artistes, académiciens, universitaires, intellectuels, est de mettre en place l'environnement favorable pour aider les jeunes porteurs de projets dans les domaines culturel et artistique mais aussi pour trouver les espaces à même de leur permettre de se développer, de s'épanouir.

Et surtout créer un nouveau concept qui va mixer entre ce qui est présentation d'œuvres artistiques tout en étant accompagnés par des programmes de formation avec des institutions nationales supervisant cet écosystème de l'entrepreneuriat culturel, a relevé M. Kettani qui est également membre du Conseil économique, social et environnemental.

Il s'agit de canaliser les énergies de la jeunesse vers des initiatives positives et créatives en vue de les sortir de l'oisiveté, de la routine et du désespoir avec l'objectif de promouvoir la TPE/PME et la culture entrepreneuriale et de trouver les techniques et moyens, non seulement financiers, mais de management, de logistiques et de coordination et de moyens de communication pour la réussite de tels projets.

Dans ce registre, des tables rondes thématiques seront organisées en novembre prochain au siège de la Fédération des œuvres laïques (FOL) de Casablanca avec la participation d'institutions bancaires, de l'Agence nationale de la PME, des Chambres de commerce, d'associations des chefs d'entreprise, d'universités, de mécènes potentiels pour discuter et réfléchir sur les problématiques de financement ou encore mettre en place des business plans, initier des projets de loi et des produits dédiés.

Actuellement, a-t-il expliqué, des dizaines de milliers de postes de travail, d'initiatives entrepreneuriales sont possibles, entre autres, des ingénieurs et des techniciens de son, de décors, de lumière, de la scène, d'où la nécessité de formations adéquates pour répondre aussi aux besoins des professionnels.