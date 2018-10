Angola: La RNA encouragée à continuer de promouvoir la liberté d'expression

La RNA a été fondée le 5 octobre 1977 et le siège est à Luanda. Elle a cinq stations de radio dans la capitale (Canal A, Radio N'Gola Yetu, Radio Luanda, Radio FM Stéréo, Radio 5, Rádio Cazenga, Rádio Escola et Rádio Viana).

Dans le communiqué, les responsables et les travailleurs de la Radio nationale sont encouragés à continuer à exercer leurs fonctions avec détermination et zèle, dans le but de consolider une opinion publique informée et consciente de leurs droits et devoirs constitutionnels.

"Ce 5 octobre, le MCS profite de l'occasion pour encourager les professionnels de la RNA à poursuivre leurs efforts en vue d'une information pluraliste, exempte et responsable, en respectant les principes éthiques et déontologiques de la profession", lit-on dans le document signé par le ministre de la Communication sociale, João Melo.

