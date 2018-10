Maroc: Coupe du Trône - De beaux duels en perspective

Sur le papier et au vu des deux effectifs, il n'y a pas photo : le WAC, sous la houlette de son nouveau coach, le Français René Girard, part largement favori, d'autant plus que toutes les composantes du club n'ont d'yeux que pour ce trophée que le Wydad n'a plus gagné depuis 2001. Aux hommes de Hicham Dmii de déjouer les pronostics.

Quant au dernier match de ces quarts de finale, il aura pour acteurs le WAC et l'OCS et pour cadre le Complexe spoprtif Mohammed V. Une rencontre avec un parfum de revanche pour les Rouges, défaits par les Safiots lors de la première manche du championnat.

Toujours samedi mais cette fois-ci à 18 heures, le stade municipal à Berkane abritera un choc qui s'annonce de bonne facture, entre la RSB et le DHJ. Deux clubs qui tournent à plein régime et qui sont affûtés pour ce genre de matches à élimination directe.

Il s'agit d'une confrontation directe entre les deux Petits Poucets de ce tour, les Stadistes, qui représentent la division des amateurs, et les Fassis, locataires de la D2. Une occasion en or pour ces deux protagonistes en vue d'atteindre le dernier carré, ce qui serait un exploit.

