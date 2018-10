Afrique: La Sierra Leone suspendue par la FIFA

Alors que la Sierra Leone affronte le Ghana à l'occasion des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2019, ces deux rencontres n'auront pas lieu si la suspension de la Fifa n'est pas levée. Le temps joue donc contre les autorités sierra leonaises.

Toutes les équipes nationales de la Sierra Leone et de tous les clubs sont donc suspendus au niveau international. De même, les programmes d'aide au développement sont également gelés. La Fifa demande aux dirigeants sierra-leonais de rétablir Isha Johansen et son secrétaire général dans leurs fonctions pour lever sa sanction.

La Fifa avait prévenu les autorités sierra leonaises et les avait menacés de sanction après la destitution d'Isha Johansen. Ce vendredi, l'instance dirigeante du football mondial a mis sa menace à exécution et suspendu la Fédération sierra-léonaise de football (SLFA).

