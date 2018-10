Madagascar: Arivonimamo - La Route nationale 1bis réhabilitéeProsper Rako

Une portion de la RN1 bis, longue de quatre kilomètres, traversant la ville d'Arivonimamo, a été réhabilitée. Une partie bitumée et l'autre pavée permettront une meilleure fluidité de la circulation. Le chef de l'État, Rivo Rakotovao, et son épouse sont venus, hier dans la matinée, dans ce chef-lieu de l'Itasy afin de remettre à la population cette infrastructure routière, ainsi que le complexe sportif municipal rénové et un abattoir aux normes.

Le complexe sportif comporte un terrain de football, et un terrain mixte de handball, de volleyball et de basketball. Le périmètre entourant les gradins et la tribune centrale a été aussi réhabilité. Quant à l'abattoir nouvellement construite, il peut permettre l'abattage d'une douzaine de zébus et d'une vingtaine de porcs par jour.

À noter que toutes ces infrastructures sont initiées grâce à des financements propres de l'État à travers le ministère des Travaux publics et la Cellule de coordination des projets de relance économique et actions sociales (CCPREAS) rattachée au ministère des finances et du budget.

Le Président p.i. a vivement encouragé la population à entretenir et à respecter ces biens communs.