Ile Maurice: Conseil des ministres - Les baleines, les réseaux sociaux et le port au centre des discussions

Le Conseil a décortiqué le document de la law on Social Media: Fake Profiles, Fake News, and other Harmful Practices. Le Cabinet a donné son accord pour la mise en oeuvre des recommandations afin de sanctionner les usurpations d'identité et les faux profils. Des amendements seront ainsi apportés au Code criminel et à d'autres lois.

Le «Mer Rouge Oil Storage Terminal» prêt

C'est en septembre 2018 que les travaux pour la construction de ce terminal, qui comprend cinq cuves d'une capacité de 25 000 tonnes métriques de produits pétroliers et un oléoduc au coût de Rs 575 millions, ont pris fin. Cette infrastructure permettra au pays d'avoir un stock de sécurité en essence et diesel pour une période maximale de 27 jours.

La pêche à la baleine interdite

Selon les termes de l'accord signé en 2000 avec la Federation of Japan Tuna Fisheries Cooperative Associations, plusieurs permis ont été octroyés aux bateaux japonais pour opérer dans la Zone économique exclusive de Maurice. Mais depuis 2017, aucune nouvelle licence n'a été émise, à en croire le Cabinet. Cet accord concerne uniquement la pêche au thon. De préciser que Maurice est signataire de plusieurs conventions interdisant la pêche à la baleine dans cette zone.

Les Business Parks confiés à L'EDB

Un Steering Committee, sous la présidence de l'Economic Developpement Board (EDB), a été mis sur pied pour assurer le suivi d'un High-Tech Park à Côte-D'Or, un Logistic Park à Riche-Terre et un Pharmaceutical and Life Sciences Park à Rose-Belle.

Un comité sur les litiges

Suivant le rapport de la Law Reform Commission sur la mise sur pied d'un mécanisme pour le règlement des différends fonciers, un comité interministériel a été institué. Ce mécanisme inclut un aspect sur l'éviction forcée de certaines familles de leurs terrains comme souligné par le rapport de la Commission justice et vérité dans le passé.

Un Masterplan pour le Port

Le Conseil des ministres a pris note des principales recommandations du plan directeur du port mené par la firme de consultants Royal Haskoning DHV. Outre des projections sur le flux du trafic maritime et le ravitaillement, le rapport se concentre aussi sur les besoins et coûts en matière d'infrastructures. L'étude comprend aussi un Masterplan pour Port-Mathurin et le développement d'un Petroleum Hub à Albion.