Ile Maurice: Loterie nationale - Les billets verts se résument à une fin

Satish Moher, directeur de Coronation, ne cache pas sa tristesse. «C'est un pincement au coeur. J'ai environ une trentaine d'employés sous ma tutelle et la Loterie vert était leur unique gagne-pain.» Satish Moher ajoute que cette loterie a connu des hauts et des bas en 78 ans. Toutefois, il est catégorique : il aurait fallu chercher une autre solution que de la privatiser.

Les fidèles de ce jeu de hasard étaient venus en nombre pour faire leurs adieux. Plus jamais ils ne pourront s'acheter un billet vert. Un peu plus tôt dans la journée, au marché de Port-Louis, l'atmosphère était maussade chez les revendeurs de Coronation. Il n'y avait quasiment plus de billets chez eux.

