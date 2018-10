Ile Maurice: Uber - Même pas peur !

L'arrivée d'Uber à Maurice se précise. Trois représentants d'Uber en Afrique du Sud ont récemment eu des rencontres avec les autorités mauriciennes pour l'introduction de ce service de taxi en ligne. Contacté par l'express hier, Yogida Sawmynaden, ministre de la Technologie, de la communication et de l'innovation, confirme avoir eu une prise de contact avec le personnel d'Uber à Maurice. «J'ai proposé à Uber d'installer son Data Centre à Maurice. L'aspect opération n'a pas été discuté.» L'implantation d'Uber est décriée par la Federation of Hotels Taxi Association. Mais qu'est-ce qu'il en est au juste ?

«Pour les chauffeurs qui veulent conduire pour Uber, notre application représente une nouvelle façon flexible de gagner de l'argent. Pour les villes, nous aidons à renforcer les économies locales, améliorer l'accès au transport et rendre les routes plus sûres», peut-on lire sur le site d'Uber. Malgré les réticences des uns, nombreux sont les autres à attendre l'arrivée de ce service.

La fiabilité, la sécurité, la ponctualité, un service impeccable et efficace, un tarif abordable sont autant de raisons qui font que beaucoup de Mauriciens opteraient pour le service Uber. Darish Ramtohul, Managing Partner chez Maluti Communications, est l'un d'eux. «Uber s'est avéré très utile et rentable pour moi», lâche celui qui a utilisé Uber en Angleterre, à Singapour, en Malaise, en France et aux Pays-Bas. L'avantage, selon lui, c'est de ne pas avoir de souci de transport, peu importe l'heure, et le fait de connaître le tarif à l'avance. «Vous éviterez de mauvaises surprises en matière de facturation au taximètre.»

Cela dit, poursuit Darish Ramtohul, la législation et le processus de retard doivent être bien établis pour éviter les mauvaises surprises. «Il peut arriver que vous ayez des conducteurs qui ont une attitude quelque peu grossière. (... ) Avoir ce service sera un énorme pas en avant pour les transports publics dans le pays. Cela va certainement aider les habitants et les étrangers lors de leurs déplacements.»

Arielle Kamanah abonde dans le même sens. «À Maurice, ce service efficace et rapide permettrait à un plus grand nombre de personnes de voyager confortablement. Et, surtout, d'avoir un choix plus étendu au niveau du transport.»

Lors de ses nombreux voyages à l'étranger, cette Events Coordinator, de Curepipe, explique que l'application Uber lui a permis de se déplacer en toute confiance et à moindres frais. «Le secret ? Une 4G et quelques clics. Même si l'entreprise ne fait pas l'unanimité et sa réputation est souvent controversée, je pense fermement qu'Uber délivre la meilleure expérience client et produit, sans les contraintes d'attente et de prix d'un taxi traditionnel.»

Ayant utilisé Uber lors de ses déplacements dans plusieurs villes en Amérique, Nazeem Junggee, directeur de 1950 Design & Print Co.Ltd, explique que ce système fonctionne dans plusieurs grandes villes. Selon lui, les taxis doivent s'ajuster à la technologie. Parlant de son expérience à Maurice, il affirme que même s'il y a des taximètres, les prix ne sont pas régularisés.

«Parfois, les chauffeurs exagèrent sur les prix. Zot get figir pou don prix.» Nazeem Junggee trouve qu'Uber est fiable car le client peut voir où se trouve le chauffeur et la distance jusqu'à son point de ramassage. «Si je ne suis pas satisfait du trajet, je peux rapporter le chauffeur d'Uber. C'est dans leur intérêt de donner un bon service.»

Kamil Saib, Senior Technology Architect à Dubaï, s'est, pour sa part, exprimé dans les colonnes de l'express hier. Il est d'avis qu'Uber serait un avantage pour Maurice avec ses nombreux bénéfices. Selon lui, l'introduction de ce service devrait soulager le problème de transport qui empire de jour en jour. Elle devrait faciliter le quotidien des usagers.

«Les autorités et les habitants sont déjà en train de lutter pour faire face à une infrastructure vieillissante et surchargée, un problème auquel le métro vient s'attaquer.» Cependant, il considère que plusieurs questions se posent sur la manière dont ce service de taxi en ligne va opérer à Maurice. «L'introduction d'un réseau de taxis en ligne doit être un scénario gagnant-gagnant, dont les chauffeurs et les clients bénéficient.»

Par ailleurs, l'implantation d'Uber est un projet conjoint de la Mauritius Commercial Bank (MCB) et Uber Transport Ltd. À la MCB, l'on affirme qu'il y a eu une rencontre avec le représentant d'Uber car la compagnie veut l'utiliser comme banque et portail de paiement. Selon le site officiel, la compagnie procède actuellement au recrutement d'un Country Manager, pour mettre en place le service à Maurice.

Dans le monde

Ola : c'est la version indienne d'Uber, développée par ANI Technologies Pvt. Ltd. Fondeé à Mumbai le 3 décembre 2010, la compagnie est aujourd'hui basée à Bangalore. En 2018, elle a agrandi son réseau avec plus d'un million de véhicules à travers 169 villes, comprenant rickshaws, taxis noirs et voitures privées. En janvier de cette année, Ola a exporté ses services à Perth, en Australie. Sydney et Melbourne s'ensuivront.

Lyft : basée à San Francisco, Californie, Lyft a été lancée en juin 2012. La compagnie opère dans environ 300 villes américaines, incluant New York, San Francisco et Los Angeles. Elle fournit plus d'un million de trajets par jour. En décembre 2017, Lyft s'est implantée au Canada et, depuis, fait la concurrence à Uber.

Careem : fondée en mars 2012, cette compagnie de transport basée à Dubaï a ses opérations dans plus de 100 villes dans 14 pays, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud.

Pas de cadre juridique

Maurice ne pourra pas accueillir ce nouveau service de taxis dans l'immédiat, la législation à Maurice ne le permettant pas en raison des «baz» de taxis. La National Transport Authority a une procédure bien établie. Pour introduire Uber, le cadre juridique doit être revu.

Uber: Comment ça fonctionne à l'étranger?

Cette application permet de louer les services d'une voiture privée, avec chauffeur, pour vos transferts d'une manière beaucoup plus personnalisée, commode et exclusive.

Étape: Si vous avez un Iphone ou un Android, téléchargez l'application Uber sur leur site web www.uber.com et remplissez le formulaire d'inscription. En y inscrivant votre nom, numéro de téléphone portable et votre numéro de carte de crédit valide pour effectuer les paiements chaque fois que vous utilisez le service.

Étape: Pour commander une course, appuyez sur Ma destination et entrez le trajet que vous devez faire. Choisissez votre véhicule Uber selon le type de voiture, le prix de la course et le temps d'attente. Confirmez votre choix en cliquant sur Commander un Uber. Comme la géolocalisation de certains smartphones est un peu aléatoire, vérifiez bien le lieu de rendez-vous avant d'appuyer sur Confirmer la position. Voilà, votre course est réservée.

Étape: Grâce au GPS ou en saisissant manuellement votre adresse, l'application détecte votre position pour envoyer le véhicule sollicité à Uber. Les services de cette application, qui varie d'une ville à l'autre, proposent différents types de voitures en fonction des besoins du client. Voiture noire pour quatre personnes, Uber X pour le transfert le moins cher, SUV pour six personnes et Lux pour une voiture de luxe.

Étape: Après avoir choisi la voiture, Uber vous informe du temps approximatif que mettra le conducteur pour arriver à votre adresse, sa situation et son numéro de téléphone pour le contacter au cas où il mettrait plus de temps que prévu. Tous les paiements seront déduits de la carte de crédit mentionnée lors de l'inscription, vous n'avez donc pas besoin d'avoir d'espèces sur vous et vous n'aurez même pas besoin de donner un pourboire au chauffeur.

Étape: Lorsque vous êtes arrivé à destination, il vous incombera de laisser une note de satisfaction au conducteur, en y ajoutant, si vous le désirez, un commentaire.